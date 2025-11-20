Općinskog ogranka UHDDR-a Ernestinovo i Općine Ernestinovo

Spomendan 20. studenoga - Ernestinovo

34. godišnjica stradanja stanovnika i naselja Ernestinovo

vijenci i upaljene svijeće

41 osoba

Udruge obitelji poginulih, nestalih i zatočenih Osječko-baranjske županije, Ministarstva obrane, Ministarstva hrvatskih branitelja, Oružanih snaga RH i Ministarstva unutarnjih poslova

Marijana Junušić

Goran Ivanović

Njihovo napredovanje prema Osijeku zaustavljalo se ovdje, u Ivanovcu, Laslovu, Ernestinovu i Antunovcu, i ta su mjesta platila veliku cijenu slobode koju danas uživamo. Upravo nam to daje snagu da dođemo i poklonimo se žrtvama koje su i u Ernestinovu pale za našu slobodu, a poginula je 41 osoba, branitelja i civila. Danas obilježavamo taj događaj, tu su i djeca iz osnovne škole i to nam daje za pravo da nećemo zaboraviti žrtvu svih koji su dali svoj život za slobodu Hrvatske, a to je sigurno najveća žrtva. Isto tako, obećanje je nas koji se bavimo lokalnom i regionalnom samoupravom da na temeljima i snovima koje su imali naši hrvatski branitelji o ljepšoj i prosperitetnijoj Hrvatskoj, Slavoniji, Baranji i Srijemu, bude i dio naših zadataka koje moramo obaviti. I stoga se svake godine podsjećamo da slobodu nismo dobili na dlanu nego smo je krvavo platili

U organizacijidanas (20. studenoga 2025. godine), uz prigodan program pod nazivom „“, obilježena jeu Domovinskom ratu. Tim povodom, kod spomen-obilježja poginulim braniteljima i civilima, kao i kod mjesta masovne grobnice u Parku Ernestinovo, položeni suu spomen i počast svim mještanima koji su stradali u Domovinskom ratu. A stradala je čak, od kojih se šest još uvijek vodi kao nestalo. Za sve stradale služena je i sveta misa u ernestinovačkoj crkvi.Počast poginulim i nestalim mještanima Ernestinova iskazali su predstavnici, načelnica Općine Ernestinovote mještani. U ime Osječko-baranjske županije vijenac je položio i upalio svijeću zamjenik županice. Podsjetio je kako je nakon pada i žrtve Vukovara nadiranje srbočetničkih jedinica nastavljeno prema Osijeku i drugim mjestima Slavonije.– poručio je Ivanović.