Nesreća na radu u Osijeku: Kolica pala na djelatnika, hitno prevezen u KBC
20.11.2025. 11:59
U skladištu pravne osobe jučer prijepodne došlo je do prevrtanja metalnih kolica s viličara, koja su pala na 45-godišnjeg djelatnika iz Osijeka, koji je pritom teško ozlijeđen, izvijestili su iz policije.
Hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je zadržan na liječenju.
Na mjestu događaja obavljen je očevid.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
