Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
U skladištu pravne osobe jučer prijepodne došlo je do prevrtanja metalnih kolica s viličara, koja su pala na 45-godišnjeg djelatnika iz Osijeka, koji je pritom teško ozlijeđen, izvijestili su iz policije.

Hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je zadržan na liječenju.

Na mjestu događaja obavljen je očevid.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Prodajem vesele be...
Imamo mužjake i muške ...
Briselski Grifon –...
Predstavljamo vrhun...
American Bully poc...
American Bully pocket ...
Dvoglava kratili...
Dvoglava kratilica Pr...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:188

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa