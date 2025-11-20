Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
U Splitu je održano Prvenstvo Hrvatske za mlađe seniore, na kojemu je 19-godišnji Sven Korpar s osobnim rekordima osvojio drugo mjesto s podignutih 120 kg u trzaju i 147 kg u izbačaju, sa 102 kg tjelesne težine.

Natjecanje je za Svena bilo uspješno gdje je on pokazao izuzetnu motiviranost i psihološku stabilnost.

Nastupao je za svoj novi klub – Metalac iz Zagreba.

Sven svakodnevno trenira u prostorijama osječkog fitness kluba Fitos gdje izvodi svoj trening s utezima.

Svenov trener, otac Zdenko, priča nam kako u Fitosu imaju odlične uvjete za ostvarenje budućih, još kvalitetnijih rezultata, jer dodaje, opremljen je olimpijskim utezima i ostalim spravama, a za oporavak koriste saunu.



Tekst i foto: Domagoj Šuster


Objavio: Redakcija 031




