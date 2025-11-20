Portanova daruje, educira i priprema vas za shopping spektakl mjeseca!
20.11.2025. 11:01
Nagradni natječaj povodom Dana muškaraca – osvojite Samsung Buds3 FE! Međunarodni dan muškaraca 19. studenog idealan je povod da se proslave svi oni trenuci u kojima muškarci poprave stvar, nasmiju nas, spase dan ili jednostavno učine život zabavnijim. A Portanova je, u suradnji s T-Centrom, odlučila jednoga od njih nagraditi – i to vrhunskim Samsung Buds3 FE slušalicama vrijednim 129,99 €!
Sudjelovanje je jednostavno: posjetite Facebook stranicu Portanove, sudjelujte u nagradnom natječaju i okušajte sreću. Natječaj traje do 24. studenog 2025. u 11:00 sati. Sretno svima!
„Čuj, srce ti priča” – besplatni javnozdravstveni projekt ove subote. U subotu, 22. studenog, od 10 do 13 sati na 1. katu ispred Müllera, Portanova postaje mjesto važnih zdravstvenih informacija. Projekt „Čuj, srce ti priča!” posvećen je prevenciji moždanog udara te ranom otkrivanju hipertenzije i fibrilacije atrija. Posjetitelji će moći snimiti jednokanalni EKG, izmjeriti krvni tlak i šećer u krvi, provjeriti stanje tijela metaboličkom vagom, a sve će se odvijati pod stručnim nadzorom uglednih kardiologa – prim. dr. sc. Borke Pezo Nikolić (KBC Zagreb) i prof. prim. dr. sc. Šime Manole (KB Dubrava).
Dođite, napravite nešto dobro za svoje zdravlje – i poslušajte što vam vaše srce priča!
Radno vrijeme – dvije preostale neradne nedjelje. Studeni donosi još dvije neradne nedjelje – 23. i 30. studenog. Trgovine tih dana neće raditi, no zabava vas i dalje očekuje na toplom – na 2. katu Portanove, koji radi prema prilagođenom radnom vremenu. Kako biste na vrijeme isplanirali blagdanski shopping, svakako provjerite radno vrijeme do kraja godine na službenoj web stranici Portanove.
Black Friday u Portanovi – najveći shopping dan godine! Zabilježite datum – petak, 28. studenog! Portanova će ponovno biti središte najboljih popusta, posebnih ponuda i shopping atmosfere koja se pamti. Čeka vas širok izbor modnih kombinacija, obuće, gadgeta, dodataka za dom i proizvoda savršenih za blagdansko darivanje.
Ako volite velike uštede i vrhunski shopping, Black Friday u Portanovi je dan koji ne želite propustiti.
Stiže crni petak – stiže Portanova shopping ludilo!
