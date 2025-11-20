Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U najavi prvi ovogodišnji snijeg u Slavoniji.

Snijeg je već zabijelio gorje, a sada stiže i u naše krajeve. Danas će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u prvom dijelu dana. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Mjestimice kiša najprije na Jadranu i predjelima uz njega, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, uz moguću obilniju oborinu. Prijepodne kiša je moguća u središnjim krajevima, a od sredine dana i na istoku. Dnevna temperatura do 11°C.

Petak uz malo snijega
U petak će biti umjereno do pretežno oblačno. U unutrašnjosti susnježica i snijeg, osobito u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 5°C.

U subotu će biti pretežno oblačno uz susnježicu. Uz slab do umjeren sjeverni vjetar, jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 2°C.

Tijekom noći na nedjelju je moguće malo snijega, ali tijekom dana bez padalina. Uz slab do umjeren zapadni vjetar, jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna do 1°C.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


