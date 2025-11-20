Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
U četvrtak, 20. studenoga, počinje prodaja ulaznica za nadolazeću prvenstvenu utakmicu SuperSport HNL između Osijeka i Lokomotive koja je na rasporedu u nedjelju s početkom u 16 sati. Ulaznice će se prodavati na stadionskim blagajnama, na Ticket pointu od četvrtka do subote u vremenu od 10 do 18 sati, te na dan odigravanja susreta od 12 do 17 sati. Članstvo je u nedjelju moguće kupiti ili pak preuzeti najkasnije do 15 sati. Jasno je da ulaznice možete kupiti i online putem portala ulaznice.nk-osijek.hr, također od ovoga četvrtka u 10, zaključno s nedjeljom, 23. studenoga, u 17 sati i to od 0-24.

I nadalje imate opciju, ako niste u mogućnosti prisustvovati utakmici, prepustiti svoju ulaznicu nekome drugome, pod uvjetom da je ta osoba aktivni član NK Osijek koji ne posjeduje godišnju ulaznicu na svoje ime i prezime. To možete učiniti sve do nedjelje u podne.


Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Mini Bull Terijer ...
Na prodaju prelepi ste...
Maltipoo ...
Maltipoo štenci ekstra...
POSAO ZA KOJI VAM ...
Registracija je bespla...
Stolarski frezer...
Stolarski frezer Prod...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:148

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa