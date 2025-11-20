četvrtak, 20. studenoga

prodaja ulaznica

SuperSport HNL između Osijeka i Lokomotive

Ticket pointu

od 10 do 18 sati

od 12 do 17 sati

ulaznice.nk-osijek.hr

prepustiti

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

, počinjeza nadolazeću prvenstvenu utakmicukoja je na rasporedu u nedjelju s početkom u 16 sati. Ulaznice će se prodavati na stadionskim blagajnama, naod četvrtka do subote u vremenu, te na dan odigravanja susreta. Članstvo je u nedjelju moguće kupiti ili pak preuzeti najkasnije do 15 sati. Jasno je da ulaznice možete kupiti i online putem portala, također od ovoga četvrtka u 10, zaključno s nedjeljom, 23. studenoga, u 17 sati i to od 0-24.I nadalje imate opciju, ako niste u mogućnosti prisustvovati utakmici,svoju ulaznicu nekome drugome, pod uvjetom da je ta osoba aktivni član NK Osijek koji ne posjeduje godišnju ulaznicu na svoje ime i prezime. To možete učiniti sve do nedjelje u podne.