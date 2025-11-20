Osijek u nedjelju protiv Lokomotive pred domaćom publikom
20.11.2025. 9:13
U četvrtak, 20. studenoga, počinje prodaja ulaznica za nadolazeću prvenstvenu utakmicu SuperSport HNL između Osijeka i Lokomotive koja je na rasporedu u nedjelju s početkom u 16 sati. Ulaznice će se prodavati na stadionskim blagajnama, na Ticket pointu od četvrtka do subote u vremenu od 10 do 18 sati, te na dan odigravanja susreta od 12 do 17 sati. Članstvo je u nedjelju moguće kupiti ili pak preuzeti najkasnije do 15 sati. Jasno je da ulaznice možete kupiti i online putem portala ulaznice.nk-osijek.hr, također od ovoga četvrtka u 10, zaključno s nedjeljom, 23. studenoga, u 17 sati i to od 0-24.
I nadalje imate opciju, ako niste u mogućnosti prisustvovati utakmici, prepustiti svoju ulaznicu nekome drugome, pod uvjetom da je ta osoba aktivni član NK Osijek koji ne posjeduje godišnju ulaznicu na svoje ime i prezime. To možete učiniti sve do nedjelje u podne.
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
