Servisne informacije [20. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
20.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano s pomjenljivom naoblakom. Mjestimične kiše bit će najprije na Jadranu i krajevima uz njega, lokalno moguće i obilnije. Od sredine dana, uz porast naoblake, kiše će biti i u unutrašnjosti. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 11°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Briješće
od 8:30 do 13:30 sati - Duga ulica 133-157
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
G.Č. Jug II
od 10:30 do 12:00 sati - Buzetska ulica (kbr. 1-3/2-4), Humska ulica, Labinska ulica, Lovranska ulica (kbr.5-7/6-8 ), Motovunska ulica (kbr.1-3), Opatijska ulica (kbr.2-26), Piranska ulica (kbr.1-3/2-4), Pulska ulica (kbr.1-3/2-4), Rovinjska ulica (kbr.1-3/2-4)
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [19.-23.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [20.-26.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [20.-26.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Muzej Slavonije Osijek: Besplatno stručno vodstvo kroz izložbu "Funkcija, estetika, strast"
- FFOS: Predstavljanje knjige i razgovor "Očevo more"
- FFOS: Predavanje i predstavljanje knjige "Jezični savjetnik za 21. stoljeće"
- Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: Predavanje i radionica "Obrazovna diplomacija i kultura nenasilja – ususret alfa i beta generacijama"
