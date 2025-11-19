Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

zaštite djece, prevencije nasilja te stvaranja sigurnoga i poticajnoga odgojno-obrazovnog okruženja.

Svjetskoga dana prevencije zlostavljanja djece

Međunarodnoga dana djeteta

0 stopa tolerancije na nasilje nad djecom.

četvrtak, 20. studenoga 2025.

Obrazovna diplomacija i kultura nenasilja – ususret alfa i beta generacijama

Gordana Lesinger

niz godina sustavno proučava i promiče temeU povodu dvaju važnih međunarodnih datuma –(19. studenoga) i(20. studenoga) – još jednom naglašavaju svoju jasnu i nedvosmislenu poruku:U aktualnom društvenom trenutku, obilježenom porastom vršnjačkoga i mrežnoga nasilja, povećanom medijskom izloženošću te zabrinjavajućim pojavama fizičkoga i psihološkoga zlostavljanja, smatramo ključnim pružiti kontinuiranu podršku djeci, roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima. Fakultet potiče dijalog, razvija stručno-znanstvena istraživanja i provodi edukativne aktivnosti usmjerene na kritičku medijsku pismenost, digitalnu sigurnost, prevenciju nasilja i jačanje profesionalnih kompetencija stručnjaka koji rade s djecom.U sklopu fakultetskoga programa, pod sloganom, promičukulturu sigurnoga digitalnog ponašanja te odgovorno korištenje društvenih mreža. Posebno podupiremo razvoj školskih mehanizama za prevenciju konflikata, modele vršnjačke medijacije i pristupe koji omogućuju pravodobnu i učinkovitu reakciju u odgojno-obrazovnom sustavu., u sklopu redovite nastave održat će se predavanje i radionica pod nazivom „“. Predavanje i radionicu održat će dr. sc., izv. prof.Posebno naglašavaju da generaciju alfa (djeca rođena od 2010. nadalje) i nadolazeću generaciju beta (djeca rođena od 2025. nadalje) počnu učiti kulturi nenasilja od najranijih dana. Ove generacije odrastaju u digitalnom i globalno povezanom svijetu, izloženom novim oblicima nasilja i pritisaka. Upravo je zato ključno da ih obrazovni sustav osnaži vrijednostima dijaloga, solidarnosti i nenasilja – kako bi postali nositelji pozitivnih promjena u društvu.