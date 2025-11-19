FOOZOS naglašava: Nulta tolerancija na nasilje nad djecom
19.11.2025. 19:38
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti niz godina sustavno proučava i promiče teme zaštite djece, prevencije nasilja te stvaranja sigurnoga i poticajnoga odgojno-obrazovnog okruženja. U povodu dvaju važnih međunarodnih datuma – Svjetskoga dana prevencije zlostavljanja djece (19. studenoga) i Međunarodnoga dana djeteta (20. studenoga) – još jednom naglašavaju svoju jasnu i nedvosmislenu poruku: 0 stopa tolerancije na nasilje nad djecom.
U aktualnom društvenom trenutku, obilježenom porastom vršnjačkoga i mrežnoga nasilja, povećanom medijskom izloženošću te zabrinjavajućim pojavama fizičkoga i psihološkoga zlostavljanja, smatramo ključnim pružiti kontinuiranu podršku djeci, roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima. Fakultet potiče dijalog, razvija stručno-znanstvena istraživanja i provodi edukativne aktivnosti usmjerene na kritičku medijsku pismenost, digitalnu sigurnost, prevenciju nasilja i jačanje profesionalnih kompetencija stručnjaka koji rade s djecom.
U sklopu fakultetskoga programa Cybernaut, pod sloganom #klikzasigurnost, promičukulturu sigurnoga digitalnog ponašanja te odgovorno korištenje društvenih mreža. Posebno podupiremo razvoj školskih mehanizama za prevenciju konflikata, modele vršnjačke medijacije i pristupe koji omogućuju pravodobnu i učinkovitu reakciju u odgojno-obrazovnom sustavu.
U četvrtak, 20. studenoga 2025., u sklopu redovite nastave održat će se predavanje i radionica pod nazivom „Obrazovna diplomacija i kultura nenasilja – ususret alfa i beta generacijama“. Predavanje i radionicu održat će dr. sc. Gordana Lesinger, izv. prof.
Posebno naglašavaju da generaciju alfa (djeca rođena od 2010. nadalje) i nadolazeću generaciju beta (djeca rođena od 2025. nadalje) počnu učiti kulturi nenasilja od najranijih dana. Ove generacije odrastaju u digitalnom i globalno povezanom svijetu, izloženom novim oblicima nasilja i pritisaka. Upravo je zato ključno da ih obrazovni sustav osnaži vrijednostima dijaloga, solidarnosti i nenasilja – kako bi postali nositelji pozitivnih promjena u društvu.
