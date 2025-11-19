RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!

Gimnastički klub Osijek Žito

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa

Ministarstva turizma i sporta

besplatan parkour trening

besplatan gimnastički trening

petak, 28. studenoga 2025.

utorak, 9. prosinca 2025.

Ovo su nam zadnji besplatni parkour i gimnastički treninzi za djecu koji će se održati u sklopu projekta RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!, stoga pozivam sve roditelje da iskoriste ove odlične benefite za svoju djecu! Zaista nam je drago da smo imali priliku provoditi ovakve aktivnosti u sklopu projekta RekreAkcija: Zdravo od malih nogu! koji je sufinanciran od strane Ministarstva turizma i sporta, jer smatramo da su ovakve i slične aktivnosti vrlo važne kod razvijanja pozitivnog stava prema sportu kod djece

Ksenija Livančić

[Sponzorirani članak]