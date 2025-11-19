Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
U sklopu projekta „RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!“ koji je Gimnastički klub Osijek Žito uz prijavilo na Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2025. godini Ministarstva turizma i sporta, krajem godine organizirati će se još jedan besplatan parkour trening te besplatan gimnastički trening za djecu u dobi od 7 do 10 godina.

Parkour trening će se održati u petak, 28. studenoga 2025. godine u Sokol Centru od 20:00 do 21:00 sati (Ul. Kralja Zvonimira 5, Osijek – II. kat). Gimanstički trening će se održati u utorak, 9. prosinca 2025. godine u Sokol Centru od 19:00 do 20:00 sati (Ul. Kralja Zvonimira 5, Osijek – II. kat).

Za sudjelovanje na treninzima obavezna je prijava putem obrasca:


Ovo su nam zadnji besplatni parkour i gimnastički treninzi za djecu koji će se održati u sklopu projekta RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!, stoga pozivam sve roditelje da iskoriste ove odlične benefite za svoju djecu! Zaista nam je drago da smo imali priliku provoditi ovakve aktivnosti u sklopu projekta RekreAkcija: Zdravo od malih nogu! koji je sufinanciran od strane Ministarstva turizma i sporta, jer smatramo da su ovakve i slične aktivnosti vrlo važne kod razvijanja pozitivnog stava prema sportu kod djece.“, istaknula je Ksenija Livančić ispred GK Osijek Žito.

Sudjelovanje na projektu je besplatno, a više informacija o projektu i njegovim aktivnostima dostupno je na službenoj stranici Gimnastičkog kluba Osijek Žito.


[Sponzorirani članak]


Objavio: Redakcija 031




