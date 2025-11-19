Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
U Ulici kralja Tomislava u Bilju 18. studenog u 11.36 sati u prekoračenju brzine kretanja vozila zatečen je 43-godišnji vozač osobnog automobila, koji se kretao brzinom od 128 kilometara na sat na dijelu ceste u naselju gdje je brzina ograničena na 50 kilometara na sat.

Vozaču je za opisani prekršaj izdan prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Maltipoo. štenci...
Maltipoo vrhunske gene...
Pomeranac BOO ...
Pomeranac Boo stenci. ...
Francuski buldog...
Na prodaju plavi i mer...
Patuljasti ŠNAUCER...
Patuljasti ŠNAUCERI bi...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:116

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa