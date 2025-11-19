U Bilju jurio 128 km/h: kažnjen s 1.320 eura i ostao bez vozačke na tri mjeseca
19.11.2025. 11:53
U Ulici kralja Tomislava u Bilju 18. studenog u 11.36 sati u prekoračenju brzine kretanja vozila zatečen je 43-godišnji vozač osobnog automobila, koji se kretao brzinom od 128 kilometara na sat na dijelu ceste u naselju gdje je brzina ograničena na 50 kilometara na sat.
Vozaču je za opisani prekršaj izdan prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Vozaču je za opisani prekršaj izdan prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)