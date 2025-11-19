prekoračenju brzine

43-godišnji vozač

128 kilometara

50 kilometara

1.320 eura

zabrane

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

U Ulici kralja Tomislava u Bilju 18. studenog u 11.36 sati ukretanja vozila zatečen jeosobnog automobila, koji se kretao brzinom odna sat na dijelu ceste u naselju gdje je brzina ograničena nana sat.Vozaču je za opisani prekršaj izdan prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjeromupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.