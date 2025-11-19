Tisuće ljudi

Koloni sjećanja

Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata.

Ivan Radić

S dubokim pijetetom i pomiješanim osjećajima i ponosa i tuge, prisjećamo se vukovarskih heroja, hrvatskih branitelja i civila koji su dali svoje živote za slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Njihova žrtva nas vječno obvezuj

Drago mi je vidjeti velik broj mladih ljudi koji su danas u Koloni sjećanja, jer to znači da njihova žrtva nikad neće i ne smije biti zaboravljena. Dok šetamo vukovarskim ulicama u Koloni sjećanja, naravno, sjećamo se i odajemo počast i Škabrnji, a isto tako i svim mjestima stradanja hrvatskog naroda

Vukovarska žrtva nas obvezuje da trajno i vječno imamo i zahvalnost i sjećanje na Vukovar i na naše heroje

Dr. Juraj Njavro

Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata

Tekst i foto: Osijek.hr

iz cijele Hrvatske u Vukovaru su sudjelovale upovodom obilježavanjaMeđu njima je bio i gradonačelnik Osijeka i saborski zastupnik, koji je istaknuo kako ovaj dan u svima budi snažne emocije.e“, poručio je gradonačelnik Radić.“, dodao je i zaključio kako je Vukovar trajni simbol hrvatske slobode i ustrajnosti..“Program obilježavanja započeo je u 10 sati u dvorištu Nacionalne memorijalne bolnice „“, nakon čega se povorka uputila prema, gdje je održano odavanje počasti poginulima polaganjem vijenaca. Kolonu su predvodile braniteljice Vukovara zajedno s obiteljima poginulih, nestalih i zatočenih branitelja.