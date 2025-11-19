Tisuće u Vukovaru odale počast žrtvama Domovinskog rata
19.11.2025. 8:53
Tisuće ljudi iz cijele Hrvatske u Vukovaru su sudjelovale u Koloni sjećanja povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata.
Među njima je bio i gradonačelnik Osijeka i saborski zastupnik Ivan Radić, koji je istaknuo kako ovaj dan u svima budi snažne emocije.
„S dubokim pijetetom i pomiješanim osjećajima i ponosa i tuge, prisjećamo se vukovarskih heroja, hrvatskih branitelja i civila koji su dali svoje živote za slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Njihova žrtva nas vječno obvezuje“, poručio je gradonačelnik Radić.
„Drago mi je vidjeti velik broj mladih ljudi koji su danas u Koloni sjećanja, jer to znači da njihova žrtva nikad neće i ne smije biti zaboravljena. Dok šetamo vukovarskim ulicama u Koloni sjećanja, naravno, sjećamo se i odajemo počast i Škabrnji, a isto tako i svim mjestima stradanja hrvatskog naroda“, dodao je i zaključio kako je Vukovar trajni simbol hrvatske slobode i ustrajnosti.
„Vukovarska žrtva nas obvezuje da trajno i vječno imamo i zahvalnost i sjećanje na Vukovar i na naše heroje.“
Program obilježavanja započeo je u 10 sati u dvorištu Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“, nakon čega se povorka uputila prema Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata, gdje je održano odavanje počasti poginulima polaganjem vijenaca. Kolonu su predvodile braniteljice Vukovara zajedno s obiteljima poginulih, nestalih i zatočenih branitelja.
Tekst i foto: Osijek.hr
