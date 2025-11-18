Centar za sigurniji internet upozorava: Gaming platforme sve češće postaju poligon za radikalizaciju mladih
18.11.2025. 17:40
Nakon velike operativne akcije Europola i partnerskih zemalja usmjerene na uklanjanje terorističkog i ekstremističkog sadržaja s gaming platformi, Centar za sigurniji internet upozorava da videoigre više nisu samo prostor zabave, već komunikacijski kanal koji ekstremističke skupine sve agresivnije koriste za vrbovanje djece i mladih.
Akcija, provedena 13. studenoga 2025. u sklopu „Referral Action Day“ inicijative, rezultirala je uklanjanjem zabrinjavajuće velikog broja poveznica na opasan sadržaj.
Sudjelovalo je osam europskih zemalja, a uklonjeno je:
- 5.408 URL-ova s džihadističkim sadržajem
- 1.070 poveznica vezanih uz nasilni desničarski ekstremizam i terorizam
- 105 poveznica na rasistički i ksenofobni sadržaj.
Alarmantno je da su gaming platforme i chatovi unutar igara postali jedan od novih frontova borbe protiv radikalizacije.
Prema izvješću Europola, ekstremističke skupine koriste popularne igre za rekreiranje terorističkih napada, školskih pucnjava ili pogubljenja u 3D okruženju. Ti se prizori potom montiraju, glazbeno pojačavaju i šire po društvenim mrežama, ciljajući na mlade koji su već izloženi nasilnim sadržajima.
- Ova akcija Europola pokazuje da gaming platforme moraju hitno podići razinu moderacije sadržaja. Ekstremističke skupine idu tamo gdje su djeca, a danas su to gaming sobe i chatovi unutar igara. Roditelji često podcjenjuju ove rizike, uvjereni da je riječ samo o igri, a zapravo iza avatara može stajati osoba koja sustavno pokušava manipulirati djetetom. Ne suočavamo se samo s pasivnim gledanjem nasilja, već s aktivnim uključivanjem djece u kreiranje i normaliziranje mržnje – rekao je Tomislav Ramljak iz Centra za sigurniji internet.
Trendovi su zabrinjavajući, nasilje raste i online i offline
Posljednjih dana hrvatsku javnost potreslo je nekoliko slučajeva vršnjačkog nasilja, od fizičkih obračuna među djecom do snimki zlostavljanja koje kruže društvenim mrežama. CSI upozorava da se obrasci nasilja s interneta sve češće prelijevaju u stvarne situacije i obrnuto.
Zajednički nazivnik eskalaciji nasilja je gotovo uvijek isti - nedovoljno razgovora, premalo prevencije i sve ranjivija djeca.
- Svakodnevno svjedočimo rastu nasilja među djecom kako na internetu, tako i uživo. Zato moramo puno glasnije govoriti o zaštiti djece u svim okruženjima, a ne tek kada se dogodi tragedija. Prevencija je jedini alat kojim dugoročno možemo mijenjati ove negativne trendove - naglašava Ramljak.
Što roditelji mogu učiniti?
CSI upozorava da gaming platforme i streaming servisi, gdje se dijele savjeti o igrama, emitira igranje uživo ili organiziraju zatvorene chat-sobe, postaju sve rizičniji prostori.
- Razgovarajte s djecom o tome s kim igraju i o čemu pričaju u chatovima. Ako dijete naiđe na govor mržnje, pozive na nasilje ili veličanje terorizma, mora razumjeti da nije riječ o šali. Potaknite djecu da razgovaraju o tome. prijavite korisnika platformi policiji ili Centru za sigurniji internet. Budite svjesni da radikalizacija često započinje u igri, a nastavlja se u privatnim porukama na drugim aplikacijama – rekao je Ivan Ćaleta, voditelj ureda Centra za sigurniji internet.
Centar za sigurniji internet nastavlja pratiti situaciju i pružati podršku institucijama, roditeljima i školama, uz jasnu poruku da samo pravovremenim reagiranjem i kontinuiranom edukacijom možemo spriječiti da djeca postanu meta opasnih ideologija.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
