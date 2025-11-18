Europola

terorističkog i ekstremističkog sadržaja

Centar za sigurniji internet

vrbovanje

Sudjelovalo je osam europskih zemalja, a uklonjeno je:



Alarmantno

terorističkih napada, školskih pucnjava ili pogubljenja

Ova akcija Europola pokazuje da gaming platforme moraju hitno podići razinu moderacije sadržaja. Ekstremističke skupine idu tamo gdje su djeca, a danas su to gaming sobe i chatovi unutar igara. Roditelji često podcjenjuju ove rizike, uvjereni da je riječ samo o igri, a zapravo iza avatara može stajati osoba koja sustavno pokušava manipulirati djetetom. Ne suočavamo se samo s pasivnim gledanjem nasilja, već s aktivnim uključivanjem djece u kreiranje i normaliziranje mržnje

Tomislav Ramljak

Trendovi su zabrinjavajući, nasilje raste i online i offline

vršnjačkog nasilja

nedovoljno razgovora, premalo prevencije i sve ranjivija djeca

Svakodnevno svjedočimo rastu nasilja među djecom kako na internetu, tako i uživo. Zato moramo puno glasnije govoriti o zaštiti djece u svim okruženjima, a ne tek kada se dogodi tragedija. Prevencija je jedini alat kojim dugoročno možemo mijenjati ove negativne trendove

Što roditelji mogu učiniti?

Razgovarajte s djecom o tome s kim igraju i o čemu pričaju u chatovima. Ako dijete naiđe na govor mržnje, pozive na nasilje ili veličanje terorizma, mora razumjeti da nije riječ o šali. Potaknite djecu da razgovaraju o tome. prijavite korisnika platformi policiji ili Centru za sigurniji internet. Budite svjesni da radikalizacija često započinje u igri, a nastavlja se u privatnim porukama na drugim aplikacijama

Ivan Ćaleta

pratiti situaciju i pružati podršku

Nakon velike operativne akcijei partnerskih zemalja usmjerene na uklanjanjes gaming platformi,upozorava da videoigre više nisu samo prostor zabave, već komunikacijski kanal koji ekstremističke skupine sve agresivnije koriste zadjece i mladih.Akcija, provedena 13. studenoga 2025. u sklopu „Referral Action Day“ inicijative, rezultirala je uklanjanjem zabrinjavajuće velikog broja poveznica na opasan sadržaj.- 5.408 URL-ova s džihadističkim sadržajem- 1.070 poveznica vezanih uz nasilni desničarski ekstremizam i terorizam- 105 poveznica na rasistički i ksenofobni sadržaj.je da su gaming platforme i chatovi unutar igara postali jedan od novih frontova borbe protiv radikalizacije.Prema izvješću Europola, ekstremističke skupine koriste popularne igre za rekreiranjeu 3D okruženju. Ti se prizori potom montiraju, glazbeno pojačavaju i šire po društvenim mrežama, ciljajući na mlade koji su već izloženi nasilnim sadržajima.– rekao jeiz Centra za sigurniji internet.Posljednjih dana hrvatsku javnost potreslo je nekoliko slučajeva, od fizičkih obračuna među djecom do snimki zlostavljanja koje kruže društvenim mrežama. CSI upozorava da se obrasci nasilja s interneta sve češće prelijevaju u stvarne situacije i obrnuto.Zajednički nazivnik eskalaciji nasilja je gotovo uvijek isti -- naglašava Ramljak.CSI upozorava da gaming platforme i streaming servisi, gdje se dijele savjeti o igrama, emitira igranje uživo ili organiziraju zatvorene chat-sobe, postaju sve rizičniji prostori.– rekao je, voditelj ureda Centra za sigurniji internet.Centar za sigurniji internet nastavljainstitucijama, roditeljima i školama, uz jasnu poruku da samo pravovremenim reagiranjem i kontinuiranom edukacijom možemo spriječiti da djeca postanu meta opasnih ideologija.