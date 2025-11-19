Servisne informacije [19. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
19.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 9°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:30 sati -Južno predgrađe 36, 40, 41, 41a Stadionsko naselje 72-108 par, Ulica kneza Trpimira 34-36 par, BB Fenestra
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [19.-23.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [13.-19.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [13.-19.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Obilježavanje Europskog dana i Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima 2025.
