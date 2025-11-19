Korisničko ime: Lozinka:
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 9°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:30 do 11:30 sati -Južno predgrađe 36, 40, 41, 41a Stadionsko naselje 72-108 par, Ulica kneza Trpimira 34-36 par, BB Fenestra

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [19.-23.11.2025.] [program]

Kino:
- Kino Urania [13.-19.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [13.-19.11.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Obilježavanje Europskog dana i Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima 2025.



