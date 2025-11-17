Zabrana letenja iznad Vukovara od 7 do 16 sati na Dan sjećanja
17.11.2025. 17:13
Povodom obilježavanja „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2025.“, Hrvatska kontrola zračne plovidbe odredila je privremenu zabranu letenja dana 18. studenog 2025. godine od 7 do 16 sati u prostoru iznad područja Grada Vukovara na trasi kretanja Kolone sjećanja: Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar - Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata - Ovčara, izvijestili su iz policije.
Privremena zabrana odnosi se na sve zrakoplove, izuzev zrakoplova i bespilotnih letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane Republike Hrvatske te bespilotnih letjelica po prethodnom odobrenju koji će se koristiti za potrebe medija.
Foto: OBŽ/Arhiv
Foto: OBŽ/Arhiv
