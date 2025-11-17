Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2025.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe

privremenu zabranu

Grada Vukovara

Kolone sjećanja: Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar - Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata - Ovčara

sve zrakoplove, izuzev zrakoplova i bespilotnih letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane Republike Hrvatske te bespilotnih letjelica

Foto: OBŽ/Arhiv

Povodom obilježavanja „“,odredila jeletenja dana 18. studenog 2025. godine od 7 do 16 sati u prostoru iznad područjana trasi kretanja, izvijestili su iz policije.Privremena zabrana odnosi se napo prethodnom odobrenju koji će se koristiti za potrebe medija.