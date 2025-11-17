Sveti Krševan

Športskog centra Višnjik

Plivački klub Zadar

PK Osijek

Mateja Miličića i Marka Filipovića

15 medalja

drvenih medalja

Jako smo zadovoljni uspjehom i isplivanim vremenima naših članova na tako jakom natjecanju. Naši kadeti i kadetkinje su isplivali norme za nastup na državnom prvenstvu za kadete što nas posebno veseli

Osvajači medalja po kategorijama:

Kategorija A (2011.):

Korinina Žigić (2011.):

Elena Valenteković (2011.):

Kategorija B (2012.):

Tin Čizmadija (2012.):

Jakov Ćorić (2012.):

Kategorija D (2014.):

Erik Prutki (2014.):

Elena Valenteković, Anja Svalina, Korina Žigić i Lucija Štulina

Tradicionalno natjecanjeodržalo se na 25m bazenuu Zadru 15. i 16. studenoga 2025. godine. Priređivač natjecanja je, a na natjecanju je nastupilo 477 plivačica i plivača iz 23 plivačka kluba.je nastupio sa 24 plivačice i plivača kategorije kadeta i mlađih kadeta uz vodstvo trenera. Osvojeno je ukupno(4 zlata, 6 srebra, 5 bronci) od toga 14 pojedinačnih medalja te štafetna bronca. Naravno, bilo je kao i inače „“ za četvrtoplasirane., kažu iz kluba.1.mjesto 200 slobodno 2:14.181.mjesto 200 leđno 2:28.172.mjesto 200 mix 2L:36.433.mjesto 100 leđno 1:09.911.mjesto 50 leptir 30.202.mjesto 100 slobodno 1:02.702.mjesto 50 slobodno 28.152.mjesto 50 leđno 31.381.mjesto 50 leptir 28.743.mjesto 100 slobodno 1:00.043.mjesto 50 slobodno 27.562.mjesto 200 prsno 2:52.893.mjesto 50 prsno 36.352.mjesto 100 leptir 1:24.89Štafeta 4x100 mješovito kadetkinje 3.mjesto:4:52.03