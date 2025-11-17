PK Osijek briljirao u Zadru: 15 medalja na Svetom Krševanu
17.11.2025. 14:34
Tradicionalno natjecanje Sveti Krševan održalo se na 25m bazenu Športskog centra Višnjik u Zadru 15. i 16. studenoga 2025. godine. Priređivač natjecanja je Plivački klub Zadar, a na natjecanju je nastupilo 477 plivačica i plivača iz 23 plivačka kluba.
PK Osijek je nastupio sa 24 plivačice i plivača kategorije kadeta i mlađih kadeta uz vodstvo trenera Mateja Miličića i Marka Filipovića. Osvojeno je ukupno 15 medalja (4 zlata, 6 srebra, 5 bronci) od toga 14 pojedinačnih medalja te štafetna bronca. Naravno, bilo je kao i inače „drvenih medalja“ za četvrtoplasirane.
Jako smo zadovoljni uspjehom i isplivanim vremenima naših članova na tako jakom natjecanju. Naši kadeti i kadetkinje su isplivali norme za nastup na državnom prvenstvu za kadete što nas posebno veseli, kažu iz kluba.
Osvajači medalja po kategorijama:
Kategorija A (2011.):
Korinina Žigić (2011.):
1.mjesto 200 slobodno 2:14.18
1.mjesto 200 leđno 2:28.17
2.mjesto 200 mix 2L:36.43
3.mjesto 100 leđno 1:09.91
Elena Valenteković (2011.):
1.mjesto 50 leptir 30.20
2.mjesto 100 slobodno 1:02.70
2.mjesto 50 slobodno 28.15
2.mjesto 50 leđno 31.38
Kategorija B (2012.):
Tin Čizmadija (2012.):
1.mjesto 50 leptir 28.74
3.mjesto 100 slobodno 1:00.04
3.mjesto 50 slobodno 27.56
Jakov Ćorić (2012.):
2.mjesto 200 prsno 2:52.89
3.mjesto 50 prsno 36.35
Kategorija D (2014.):
Erik Prutki (2014.):
2.mjesto 100 leptir 1:24.89
Štafeta 4x100 mješovito kadetkinje 3.mjesto: Elena Valenteković, Anja Svalina, Korina Žigić i Lucija Štulina 4:52.03
Foto: PK Osijek
PK Osijek je nastupio sa 24 plivačice i plivača kategorije kadeta i mlađih kadeta uz vodstvo trenera Mateja Miličića i Marka Filipovića. Osvojeno je ukupno 15 medalja (4 zlata, 6 srebra, 5 bronci) od toga 14 pojedinačnih medalja te štafetna bronca. Naravno, bilo je kao i inače „drvenih medalja“ za četvrtoplasirane.
Jako smo zadovoljni uspjehom i isplivanim vremenima naših članova na tako jakom natjecanju. Naši kadeti i kadetkinje su isplivali norme za nastup na državnom prvenstvu za kadete što nas posebno veseli, kažu iz kluba.
Osvajači medalja po kategorijama:
Kategorija A (2011.):
Korinina Žigić (2011.):
1.mjesto 200 slobodno 2:14.18
1.mjesto 200 leđno 2:28.17
2.mjesto 200 mix 2L:36.43
3.mjesto 100 leđno 1:09.91
Elena Valenteković (2011.):
1.mjesto 50 leptir 30.20
2.mjesto 100 slobodno 1:02.70
2.mjesto 50 slobodno 28.15
2.mjesto 50 leđno 31.38
Kategorija B (2012.):
Tin Čizmadija (2012.):
1.mjesto 50 leptir 28.74
3.mjesto 100 slobodno 1:00.04
3.mjesto 50 slobodno 27.56
Jakov Ćorić (2012.):
2.mjesto 200 prsno 2:52.89
3.mjesto 50 prsno 36.35
Kategorija D (2014.):
Erik Prutki (2014.):
2.mjesto 100 leptir 1:24.89
Štafeta 4x100 mješovito kadetkinje 3.mjesto: Elena Valenteković, Anja Svalina, Korina Žigić i Lucija Štulina 4:52.03
Foto: PK Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)