plesni studio Wings

međunarodnom plesnom natjecanju u Varaždinu

Svjetsko prvenstvo

Open, Show i Lyrical

osam zlatnih medalja i jednu brončanu i jedno 6. mjesto

svjetsko natjecanje

Ema Vukosavljević i Katja Bašić

1. mjesto

Karla Skender, Jona Pišonić i Antea Artuković

zlato

Natjecanja nisu samo brojke, medalje i rezultati. Ona su trenuci koji se pamte – od podrške iza pozornice, preko treme koja nestaje čim glazba krene, pa sve do osjećaja zajedništva kada se ponosno stoji na pozornici. Svako putovanje, svaka proba i svaki izlazak na scenu ostavljaju uspomene koje traju duže od bilo koje medalje. Ponosni smo na svaki korak, svaki osmijeh i svaku kap uloženog truda. Hvala svima koji nas podupiru – idemo zajedno dalje, prema svjetskoj pozornici!

Foto: PS Wings

Proteklog vikenda,proveo je nakoje je ujedno bilo i kvalifikacijsko za– i vratili su se ponosniji nego ikad!Plesači natjecali u kategorijama, gdje su svojim talentom, radom i strašću osvojili. Još veći razlog za slavlje je činjenica da su se s devet koreografija kvalificirali zaU kategoriji lyrical duo junior,osvojile sui kvalificirale se na svjetsko.U kategoriji Mtv trio senior,osvojile su takođeri kvalifikaciju za svjetsko., kažu iz kluba.