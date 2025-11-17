Sjajni uspjeh PS Wings: Osam zlata, bronca i put prema svjetskoj pozornici
17.11.2025. 12:38
Proteklog vikenda, plesni studio Wings proveo je na međunarodnom plesnom natjecanju u Varaždinu koje je ujedno bilo i kvalifikacijsko za Svjetsko prvenstvo – i vratili su se ponosniji nego ikad!
Plesači natjecali u kategorijama Open, Show i Lyrical, gdje su svojim talentom, radom i strašću osvojili osam zlatnih medalja i jednu brončanu i jedno 6. mjesto. Još veći razlog za slavlje je činjenica da su se s devet koreografija kvalificirali za svjetsko natjecanje!
U kategoriji lyrical duo junior, Ema Vukosavljević i Katja Bašić osvojile su 1. mjesto i kvalificirale se na svjetsko.
U kategoriji Mtv trio senior, Karla Skender, Jona Pišonić i Antea Artuković osvojile su također zlato i kvalifikaciju za svjetsko.
Natjecanja nisu samo brojke, medalje i rezultati. Ona su trenuci koji se pamte – od podrške iza pozornice, preko treme koja nestaje čim glazba krene, pa sve do osjećaja zajedništva kada se ponosno stoji na pozornici. Svako putovanje, svaka proba i svaki izlazak na scenu ostavljaju uspomene koje traju duže od bilo koje medalje. Ponosni smo na svaki korak, svaki osmijeh i svaku kap uloženog truda. Hvala svima koji nas podupiru – idemo zajedno dalje, prema svjetskoj pozornici!, kažu iz kluba.
Foto: PS Wings
