Počela isplata nacionalne naknade za starije osobe
17.11.2025. 11:46
Danas, 17. studenoga počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.
Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 126 korisnika (80,33 % žena i 19,67 % muškaraca), za što je osigurano 2.941.345,25 eura iz Državnog proračuna.
Od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
