splata nacionalne naknade za starije osobe

19 126 korisnika

2.941.345,25 eura

154,50 eura

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Danas, 17. studenoga počinje iza listopad korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će(80,33 % žena i 19,67 % muškaraca), za što je osiguranoiz Državnog proračuna.Od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi