Vijesti::Communis
Danas, 17. studenoga počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 126 korisnika (80,33 % žena i 19,67 % muškaraca), za što je osigurano 2.941.345,25 eura iz Državnog proračuna.

Od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




