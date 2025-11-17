Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
18. studenoga obilježava se Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, što je ujedno državni blagdan, ali i neradni dan.

Jedina trgovina koja će u Osijeku raditi je BOSO trgovina na autobusnom kolodvoru, od 6:00 do 00:00. Stoga, obavite kupovinu na vrijeme jer ostale trgovine će biti zatvorene.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Auto limar posao u...
Traži se iskusni auto-...
Američka Akita žen...
Na prodaju žensko šten...
Pomeranac BOO ...
Pomeranac Boo stenci. ...
Maltipoo prelep...
Odgajivacnica pasa "Ha...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:113

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa