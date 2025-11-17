18. studenoga

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

državni blagdan

neradni dan

BOSO trgovina

zatvorene

Foto: Pexels.com/Ilustracija

obilježava se, što je ujedno, ali iJedina trgovina koja će u Osijeku raditi jena autobusnom kolodvoru, od 6:00 do 00:00. Stoga, obavite kupovinu na vrijeme jer ostale trgovine će biti