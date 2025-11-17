Dan sjećanja: U Osijeku otvorena samo jedna trgovina, ostale zatvorene
17.11.2025. 11:03
18. studenoga obilježava se Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, što je ujedno državni blagdan, ali i neradni dan.
Jedina trgovina koja će u Osijeku raditi je BOSO trgovina na autobusnom kolodvoru, od 6:00 do 00:00. Stoga, obavite kupovinu na vrijeme jer ostale trgovine će biti zatvorene.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
