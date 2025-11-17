Trojica muškaraca iz Našica osumnjičena za preprodaju amfetamina
17.11.2025. 10:29
Kriminalističkim istraživanje policijskih službenika Policijske postaje Našice utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 30-godišnjak i 23-godišnjak iz okolice Našica te 29-godišnjak iz Našica počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Obavljenim pretragama osoba i njihovih domova uz nalog Županijskog suda u Osijeku ukupno je pronađeno i uz potvrdu oduzeto 5,0 grama amfetamin-speeda, a ujedno je utvrđeno da su 23-godišnjak i 30-godišnjak prodavali amfetamin-seed drugim osobama, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenih slijede kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
