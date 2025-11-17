Kriminalističkim istraživanje

Policijske postaje Našice

30-godišnjak

23-godišnjak

29-godišnjak

5,0 grama amfetamin-speeda

prodavali

kaznene prijave

policijskih službenikautvrđeno je postojanje osnovane sumnje da suiz okolice Našica teiz Našica počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.Obavljenim pretragama osoba i njihovih domova uz nalog Županijskog suda u Osijeku ukupno je pronađeno i uz potvrdu oduzeto, a ujedno je utvrđeno da su 23-godišnjak i 30-godišnjakamfetamin-seed drugim osobama, izvijestili su iz policije.Protiv osumnjičenih slijedeOpćinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.