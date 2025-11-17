Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Kriminalističkim istraživanje policijskih službenika Policijske postaje Našice utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 30-godišnjak i 23-godišnjak iz okolice Našica te 29-godišnjak iz Našica počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Obavljenim pretragama osoba i njihovih domova uz nalog Županijskog suda u Osijeku ukupno je pronađeno i uz potvrdu oduzeto 5,0 grama amfetamin-speeda, a ujedno je utvrđeno da su 23-godišnjak i 30-godišnjak prodavali amfetamin-seed drugim osobama, izvijestili su iz policije.

Protiv osumnjičenih slijede kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




