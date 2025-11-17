Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Nakon proljetnog vikenda u Slavoniji, stiže promjena vremena.

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno povremeno s kišom, u Slavoniji tek prema kraju dana. Dnevna temperatura do 20°C, puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar.

Utorak donosi snijeg?
S 20°C, u utorak dnevna temperatura tek do 8°C. Bit će pretežno oblačno s kišom, a u gorju je moguć i snijeg. Jutarnja temperatura do 5°C. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.

U srijedu će biti pretežno oblačno, ali i hladnije. Bez vjetra jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 7°C.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Crni patuljasti šn...
Odgajivačnica Azijati ...
Prstasti marmozet ...
Naše bebe marmozet maj...
Štenci pomeranskog...
Štenci pomeranskog špi...
Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:145

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa