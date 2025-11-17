Nakon toplog vikenda – hladna fronta donosi kišu, vjetar i snijeg u gorju
17.11.2025. 9:38
Nakon proljetnog vikenda u Slavoniji, stiže promjena vremena.
Danas će biti umjereno do pretežno oblačno povremeno s kišom, u Slavoniji tek prema kraju dana. Dnevna temperatura do 20°C, puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar.
Utorak donosi snijeg?
S 20°C, u utorak dnevna temperatura tek do 8°C. Bit će pretežno oblačno s kišom, a u gorju je moguć i snijeg. Jutarnja temperatura do 5°C. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
U srijedu će biti pretežno oblačno, ali i hladnije. Bez vjetra jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 7°C.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Danas će biti umjereno do pretežno oblačno povremeno s kišom, u Slavoniji tek prema kraju dana. Dnevna temperatura do 20°C, puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar.
Utorak donosi snijeg?
S 20°C, u utorak dnevna temperatura tek do 8°C. Bit će pretežno oblačno s kišom, a u gorju je moguć i snijeg. Jutarnja temperatura do 5°C. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
U srijedu će biti pretežno oblačno, ali i hladnije. Bez vjetra jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 7°C.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)