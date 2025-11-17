Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Grad Vukovar objavio je program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2025. Grad i ove godine organizira niz aktivnosti kojima se odaje počast braniteljima i civilima poginulima u obrani Vukovara. Ovih je dana objavio i upute za sudionike Dana sjećanja, te posebnu regulaciju prometa i raspored mimohoda.

- Uvažavajući izneseno provoditi će se posebna regulacija prometovanja te je rezervirano parkiralište za autobuse u Vukovarskoj gospodarskoj zoni (VGZ), cesta Vučedol, parkiralište Luke Vukovar i autobusni kolodvor u Vukovaru.

- Sudionicima programa obilježavanja do 09:00 sati omogućit će se izlaz iz autobusa na lokaciji križanje (kružni tok) ul. Priljevo – Županijska – I. Gundulića u blizini Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar. Nakon izlaza sudionika iz autobusa, autobusi će se uputiti na rezervirana parkiralište u Vukovarskoj gospodarskoj zoni (VGZ), cestu Vučedol, parkiralište Luke Vukovar i autobusni kolodvor u Vukovaru.

- Nakon svečanog mimohoda – KOLONE SJEĆANJA i završetka programa na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, za sve sudionike od 14:30 sati omogućit će se povratak pješice do središta grada ili do mjesta parkiranih autobusa, a nakon 16:00 sati omogućit će se dolazak autobusa u središte grada po ostale sudionike.

Iz Grada Vukovara mole sve sudionike Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991 - 18. studenoga 2025. da se pridržavaju uputa kako bi se izbjegli nepotrebne gužve te da bi cjelokupna organizacija protekla u najboljem redu kako i dolikuje događajima.


Foto: OBŽ/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




