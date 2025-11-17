Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom. Na Jadranu kiša mjestimice može biti obilna, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U istočnoj Hrvatskoj kiša se očekuje tek u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura do 12°C, a dnevna do 19°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 9:00 do 11:00 sati - Mostarska 41-79 nep, 79/a, 81-95 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [13.-19.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [13.-19.11.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Klub knjižare Nova: Predavanje o dr. Johnu M. Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Stenci toy i mini ...
Stenci toy i mini pudl...
rad na internet ch...
imate li iskustva sa c...
Neodoljivi stenci ...
Neodoljivi stenci Toy ...
Pomeranski Špic. ...
Prelepa medvedasta ste...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:145

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa