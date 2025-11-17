Servisne informacije [17. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
17.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom. Na Jadranu kiša mjestimice može biti obilna, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U istočnoj Hrvatskoj kiša se očekuje tek u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura do 12°C, a dnevna do 19°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 9:00 do 11:00 sati - Mostarska 41-79 nep, 79/a, 81-95 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [13.-19.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [13.-19.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Klub knjižare Nova: Predavanje o dr. Johnu M. Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku
Objavio: Redakcija 031