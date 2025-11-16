Donjem gradu

Tekst i foto: Osijek.hr

završeni su radovi na potpunoj rekonstrukcijiteRiječ je o investiciji vrijednojZavršene radove u subotu je obišao gradonačelnik Osijeka, koji je istaknuo kako je rekonstruirano 322 metra kanalizacijskog sustava i 601 metar vodoopskrbnih cjevovoda, a obnovljeni su i nogostupi, kolnik, parkirališna mjesta te oborinska odvodnja.“, rekao je gradonačelnik Radić, naglasivši kako su uređena 33 parkirna mjesta – 18 između Trga bana Jelačića i Krstove ulice te 15 od Krstove do Crkvene.Usto, Grad je prihvatio prijedlog stanovnika o sadnji, čime će se zadržati prepoznatljiv izgled ulice.”, kazao je gradonačelnik.Direktor Unikomapojasnio je da su radovi izvedeni u dvije faze tijekom gotovo godine dana.”, objasnio je Pandžić.Direktor Vodovoda Osijeknaglasio je kako su stari betonski kanalizacijski cjevovodi zamijenjeni novim cijevima od suvremenog materijala na dubini od četiri do pet metara. Vodovodna mreža izvedena je s obje strane ulice.“, rekao je Eljuga i dodao da su obnovljeni svi priključci te ugrađena brojila za daljinsko očitavanje.Zadovoljstvo obnovom izrazio je i predsjednik Gradskog vijeća i stanovnik Donjeg grada“, poručio je Florijančić.Posebno je pohvalioizmeđu stanovnika i gradske uprave.“, rekao je Florijančić te dodao da Donji grad posljednjih godina ponovno postaje poželjno mjesto za život.Stanovnik ulice i profesor Građevinskog fakultetazahvalio je Gradu i gradonačelniku na pokretanju rekonstrukcije, naglasivši da je ulica godinama bila u. Zahvalio je i susjedima nate izvođačima na suradnji tijekom izvedbe radova.“, rekao je Minažek.Gradonačelnik Radić podsjetio je da Donji grad posljednjih godina prolazi kroz: od povezivanja Donjeg i Gornjeg grada promenadom, preko obnove igrališta na Olimpiji i uređenja dječjeg igrališta na Trgu bana Josipa Jelačića, do postavljanja javne rasvjete u Parku kraljice Katarine Kosača i obnove dječjih vrtića Ivančica i Mak.Uz završenu rekonstrukciju Ulice Branka Radičevića, u tijeku je idužine 1,7 kilometara, vrijedna, rekao je gradonačelnik i najavio niz novih projekata poput dogradnjes osam učionica i sportskom dvoranom, nove dvorana ute veliki zahvat na Donjodravskoj obali, gdje će se graditi nova kanalizacijska i vodoopskrbna mreža te javne površine.“, zaključio je gradonačelnik Radić.