Branka Radičevića dobila novo ruho: obnovljena infrastruktura, uređeni nogostupi..
16.11.2025. 8:23
U Donjem gradu završeni su radovi na potpunoj rekonstrukciji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže te javno-prometnih površina u Ulici Branka Radičevića. Riječ je o investiciji vrijednoj 1,2 milijuna eura.
Završene radove u subotu je obišao gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, koji je istaknuo kako je rekonstruirano 322 metra kanalizacijskog sustava i 601 metar vodoopskrbnih cjevovoda, a obnovljeni su i nogostupi, kolnik, parkirališna mjesta te oborinska odvodnja.
„Ovdje je bila dotrajala i kanalizacijska i vodoopskrbna mreža koja je često pucala. Sada to više neće biti slučaj“, rekao je gradonačelnik Radić, naglasivši kako su uređena 33 parkirna mjesta – 18 između Trga bana Jelačića i Krstove ulice te 15 od Krstove do Crkvene.
Usto, Grad je prihvatio prijedlog stanovnika o sadnji novih stabala, čime će se zadržati prepoznatljiv izgled ulice.
"Ovdje će biti posađena 73 stabla ukrasne šljive, dok ih je ranije bilo 47. Stanovnici su željeli zadržati tradicionalni drvored, što smo rado prihvatili”, kazao je gradonačelnik.
Direktor Unikoma Igor Pandžić pojasnio je da su radovi izvedeni u dvije faze tijekom gotovo godine dana.
"Kolnik širine 5,5 metara ima nosivi sloj asfalta od sedam centimetara i završni sloj od četiri centimetra. U cijeloj dužini od 300 metara rekonstruirani su i nogostupi te svi kolni prilazi. Bit će postavljeno 12 novih stupova javne rasvjete, a uz prometnicu je uređeno i raskrižje širine šest metara”, objasnio je Pandžić.
Direktor Vodovoda Osijek Marko Eljuga naglasio je kako su stari betonski kanalizacijski cjevovodi zamijenjeni novim cijevima od suvremenog materijala na dubini od četiri do pet metara. Vodovodna mreža izvedena je s obje strane ulice.
„Prije je mreža bila samo s jedne strane pa se moralo kroz kolnik provlačiti na drugu. Sada su priključci kraći i učinkovitiji“, rekao je Eljuga i dodao da su obnovljeni svi priključci te ugrađena brojila za daljinsko očitavanje.
Zadovoljstvo obnovom izrazio je i predsjednik Gradskog vijeća i stanovnik Donjeg grada Tihomir Florijančić.
„Ovo postaje jedna od najljepših ulica u Donjem gradu, možda i u cijelom Osijeku. Donji grad je star, infrastruktura je bila loša i zato ovakvi zahvati znače puno“, poručio je Florijančić.
Posebno je pohvalio otvorenost komunikacije između stanovnika i gradske uprave.
„Prvotnim projektom bilo je predviđeno da se posade javori, a na inicijativu stanovnika prihvaćeno je da se posade ukrasne šljive. Taj dijalog je važan“, rekao je Florijančić te dodao da Donji grad posljednjih godina ponovno postaje poželjno mjesto za život.
Stanovnik ulice i profesor Građevinskog fakulteta Krunoslav Minažek zahvalio je Gradu i gradonačelniku na pokretanju rekonstrukcije, naglasivši da je ulica godinama bila u lošem stanju. Zahvalio je i susjedima na strpljenju te izvođačima na suradnji tijekom izvedbe radova.
„Ovo je bilo dosta komplicirano gradilište, a sve je prošlo bez ijednog problema. Zahvaljujem Gradu što je prihvatio naš prijedlog za sadnju crvenih ringlova koji daju identitet ulici“, rekao je Minažek.
Gradonačelnik Radić podsjetio je da Donji grad posljednjih godina prolazi kroz intenzivan razvoj: od povezivanja Donjeg i Gornjeg grada promenadom, preko obnove igrališta na Olimpiji i uređenja dječjeg igrališta na Trgu bana Josipa Jelačića, do postavljanja javne rasvjete u Parku kraljice Katarine Kosača i obnove dječjih vrtića Ivančica i Mak.
Uz završenu rekonstrukciju Ulice Branka Radičevića, u tijeku je i gradnja biciklističke mreže dužine 1,7 kilometara, vrijedna 782 tisuće eura, rekao je gradonačelnik i najavio niz novih projekata poput dogradnje Osnovne škole „Jagoda Truhelka“ s osam učionica i sportskom dvoranom, nove dvorana u OŠ „Ljudevit Gaj“ te veliki zahvat na Donjodravskoj obali, gdje će se graditi nova kanalizacijska i vodoopskrbna mreža te javne površine.
„Ulaganja u Donji grad su velika i nastavit će se“, zaključio je gradonačelnik Radić.
Tekst i foto: Osijek.hr
