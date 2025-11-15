Županija ulaže u budućnost: Ernestinovu odobreno 130 tisuća eura za izgradnju kreativnog dječjeg centra
15.11.2025. 11:53
Županica Nataša Tramišak uručila je načelnici Općine Ernestinovo Marijani Junušić ugovor o odobrenju 130.000,00 eura iz Proračuna Osječko-baranjske županije za sufinanciranje projekta „Izgradnja kreativnog dječjeg centra u Ernestinovu“. Naime, Osječko-baranjska županija sustavno i kontinuirano podržava ravnomjeran razvoj svih svojih općina i gradova, a u tom cilju, između ostalih mjera i aktivnosti, odobrava i financijsku pomoć u provođenju projekata jedinica lokalne samouprave.
- Kreativni dječji centar je inovativan projekt na području naše županije, a vjerojatno i šire, a Općina Ernestinovo se zaista posvetila razvoju umjetnosti i kulture na svome području. Više od 70 godina njeguje tradiciju kiparske naivne umjetnosti i možemo reći da je Ernestinovo u kiparstvu ono što su Hlebine za naivnu umjetnost u slikarstvu. Ljubav za svoj kraj ovdje umjetnici prenose kroz svoju umjetnost i djela koja se mogu vidjeti na svakom koraku diljem općine. Zato je jako važno nastaviti tu tradiciju, provoditi ovako velike i važne projekte te prenositi upravo tu ljubav prema umjetnosti na generacije koje dolaze. Uvjerena sam da će kreativni dječji centar, po svom završetku, biti mjesto susreta i razvoja kreativnog dječjeg stvaralaštva i trajno služiti generacijama koje dolaze, a Općini Ernestinovo donijeti još puno novih posjetitelja i razvijati ih u novom smjeru i smislu, vjerojatno i razvoj gospodarstva kroz ovakav oblik turizma, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Čestitam im na ovom i svim projektima koje provode, a Županija podržava sve njihove projekte i koliko nam mogućnosti dopuštaju bit ćemo u svim projektima koje budu vrijedno i marljivo provodili, a sve na dobrobit njihove lokalne zajednice i njihovih stanovnika – rekla je županica Nataša Tramišak.
Najavila je da se u Osječko-baranjskoj županiji upravo kreira proračun za veliki investicijski ciklus 2026. godine. - Već sada je u proračun uvršteno više od 40 projekata u vrijednosti 150 milijuna eura. Govorimo o ulaganju u zdravstvo, u obrazovanje, razvoj gospodarstva, kulture, kulturne baštine, a kada dodamo Centar za gospodarenje otpadom, za koji očekujemo odluke Vlade Republike Hrvatske, taj iznos se penje do gotovo 300 milijuna eura ulaganja u sljedećih nekoliko godina – poručila je županica.
Projekt izgradnje kreativnog dječjeg centra financira se kroz program Interreg Hrvatska–Srbija, a u partnerstvu Općine Ernestinovo s Hrvatskim nacionalnim vijećem iz Subotice. Ukupna vrijednost projekta je 3,9 milijuna eura, a od toga na izgradnju kreativnog dječjeg centra otpada 3,6 milijuna eura.
- To je iznimno velik financijski zalog za naš skroman općinski proračun, no budući da dugi niz godina njegujemo tradiciju u izradi skulpture, odvažili smo se na ovaj veliki korak izgradnje centra koji će biti usmjeren na kreativnost i umjetničko stvaralaštvo djece i mladih, ali i svih ostalih dionika kulturnog stvaralaštva i života. Projekt se provodi od srpnja 2024. godine, krajnji rok za izgradnju je 31. prosinca 2026. godine, a obuhvatit će izgradnju kreativnog dječjeg centra ukupne površine od 1.200 kvadrata u kojem će biti smještene radionice za vizualno stvaralaštvo, naravno s naglaskom na kiparsku naivu i slikarstvo. Trenutačno se izvode radovi na pokrivanju krovišta i uređenju fasade, a u samom objektu su postavljene gotovo sve instalacije, ožbukani zidovi te krećemo i s hidroizolacijom podova. Radovi teku u skladu s dinamičkim planom i očekujemo otvorenje centra na proljeće 2026. godine. Tada će se u njega useliti naša djeca i mladi, ali i svi umjetnici koji već niz godina vrijedno rade s našom djecom te postižu zapažene rezultate na mnogobrojnim izložbama i natjecanjima – istaknula je općinska načelnica Marijana Junušić.
Zahvalila je Osječko-baranjskoj županiji na potpori u realizaciji tog projekta, ali i svih drugih projekata koje Općina provodi na dobrobit lokalne zajednice i sumještana, kao i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU te europskim fondovima na financiranju izgradnje kreativnog dječjeg centra.
Tekst i foto: OBŽ
- Kreativni dječji centar je inovativan projekt na području naše županije, a vjerojatno i šire, a Općina Ernestinovo se zaista posvetila razvoju umjetnosti i kulture na svome području. Više od 70 godina njeguje tradiciju kiparske naivne umjetnosti i možemo reći da je Ernestinovo u kiparstvu ono što su Hlebine za naivnu umjetnost u slikarstvu. Ljubav za svoj kraj ovdje umjetnici prenose kroz svoju umjetnost i djela koja se mogu vidjeti na svakom koraku diljem općine. Zato je jako važno nastaviti tu tradiciju, provoditi ovako velike i važne projekte te prenositi upravo tu ljubav prema umjetnosti na generacije koje dolaze. Uvjerena sam da će kreativni dječji centar, po svom završetku, biti mjesto susreta i razvoja kreativnog dječjeg stvaralaštva i trajno služiti generacijama koje dolaze, a Općini Ernestinovo donijeti još puno novih posjetitelja i razvijati ih u novom smjeru i smislu, vjerojatno i razvoj gospodarstva kroz ovakav oblik turizma, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Čestitam im na ovom i svim projektima koje provode, a Županija podržava sve njihove projekte i koliko nam mogućnosti dopuštaju bit ćemo u svim projektima koje budu vrijedno i marljivo provodili, a sve na dobrobit njihove lokalne zajednice i njihovih stanovnika – rekla je županica Nataša Tramišak.
Najavila je da se u Osječko-baranjskoj županiji upravo kreira proračun za veliki investicijski ciklus 2026. godine. - Već sada je u proračun uvršteno više od 40 projekata u vrijednosti 150 milijuna eura. Govorimo o ulaganju u zdravstvo, u obrazovanje, razvoj gospodarstva, kulture, kulturne baštine, a kada dodamo Centar za gospodarenje otpadom, za koji očekujemo odluke Vlade Republike Hrvatske, taj iznos se penje do gotovo 300 milijuna eura ulaganja u sljedećih nekoliko godina – poručila je županica.
Projekt izgradnje kreativnog dječjeg centra financira se kroz program Interreg Hrvatska–Srbija, a u partnerstvu Općine Ernestinovo s Hrvatskim nacionalnim vijećem iz Subotice. Ukupna vrijednost projekta je 3,9 milijuna eura, a od toga na izgradnju kreativnog dječjeg centra otpada 3,6 milijuna eura.
- To je iznimno velik financijski zalog za naš skroman općinski proračun, no budući da dugi niz godina njegujemo tradiciju u izradi skulpture, odvažili smo se na ovaj veliki korak izgradnje centra koji će biti usmjeren na kreativnost i umjetničko stvaralaštvo djece i mladih, ali i svih ostalih dionika kulturnog stvaralaštva i života. Projekt se provodi od srpnja 2024. godine, krajnji rok za izgradnju je 31. prosinca 2026. godine, a obuhvatit će izgradnju kreativnog dječjeg centra ukupne površine od 1.200 kvadrata u kojem će biti smještene radionice za vizualno stvaralaštvo, naravno s naglaskom na kiparsku naivu i slikarstvo. Trenutačno se izvode radovi na pokrivanju krovišta i uređenju fasade, a u samom objektu su postavljene gotovo sve instalacije, ožbukani zidovi te krećemo i s hidroizolacijom podova. Radovi teku u skladu s dinamičkim planom i očekujemo otvorenje centra na proljeće 2026. godine. Tada će se u njega useliti naša djeca i mladi, ali i svi umjetnici koji već niz godina vrijedno rade s našom djecom te postižu zapažene rezultate na mnogobrojnim izložbama i natjecanjima – istaknula je općinska načelnica Marijana Junušić.
Zahvalila je Osječko-baranjskoj županiji na potpori u realizaciji tog projekta, ali i svih drugih projekata koje Općina provodi na dobrobit lokalne zajednice i sumještana, kao i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU te europskim fondovima na financiranju izgradnje kreativnog dječjeg centra.
Tekst i foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)