Cesting spreman za zimsku sezonu 2025./2026.: osigurano 5.000 tona soli
15.11.2025. 11:01
U organizaciji Hrvatskih cesta d.o.o. Poslovna jedinice Osijek, Uprave za ceste Osječko-baranjske županije i Cestinga d.o.o. Osijek u krugu tvrtke Cesting održan je redoviti sastanak svih službi uključenih u održavanje cesta u zimskom razdoblju. Tom prigodom predstavljeni su operativni planovi održavanja javnih cesta u zimskom razdoblju 2025./2026. godine za područje Osječko-baranjske županije, kao i Vukovarsko-srijemske i dijela Virovitičko-podravske županije. Sastanku je nazočio i zamjenik županice Goran Ivanović, a nakon sastanka upriličena je smotra vozila i strojeva za zimsko održavanje u ovoj sezoni.
- Kao i svake godine tvrtka Cesting je spremna za zimu i održavanje oko 2.500 kilometara cesta u tri županije. Od toga je oko 850 kilometara državnih cesta, dok su ostalo županijske, lokalne i druge ceste. Za ovu zimu pripremili smo 5.000 tona soli, a do sada smo trošili u prosjeku 4.500 tona soli te 17 tona kalcij klorida koji posipamo kad temperature odu značajnije u minus. Također smo nabavili odgovarajuće strojeve i potrebnu opremu kako bismo odgovorili svim potrebama zimskog održavanja – rekao je direktor Cestinga Dubravko Kučinac.
Zamjenik županice Goran Ivanović naglasio je kako unatoč toplijem vremenu tijekom kojeg se odvija smotra zimske službe valja biti spreman na različite vremenske uvjete. - Iako današnji dan ničime ne ukazuje na ekstremne zimske uvjete, treba biti spreman jer oni se uvijek mogu dogoditi. Želim svim djelatnicima Cestinga i drugima koji će raditi na održavanju cesta i brinuti o našoj sigurnosti, da svoj posao obave profesionalno, u što uopće ne sumnjam. Ipak, svima nam želim bijeli Božić! – rekao je Ivanović.
Ravnateljica Uprave za ceste Osječko-baranjske županije Lejla Ševo istaknula je kako je ŽUC za period zimskog održavanja osigurala iznos od gotovo 800.000 eura naglasivši zadovoljstvo činjenicom da je tvrtka Cesting ponovno pripravna za nadolazeći zimski period. – Već dugi niz godina oni su odabrani izvođač radova redovnog održavanja i do sada smo uvijek imali izvrsnu suradnju – zaključila je Ševo.
Tekst i foto: OBŽ
- Kao i svake godine tvrtka Cesting je spremna za zimu i održavanje oko 2.500 kilometara cesta u tri županije. Od toga je oko 850 kilometara državnih cesta, dok su ostalo županijske, lokalne i druge ceste. Za ovu zimu pripremili smo 5.000 tona soli, a do sada smo trošili u prosjeku 4.500 tona soli te 17 tona kalcij klorida koji posipamo kad temperature odu značajnije u minus. Također smo nabavili odgovarajuće strojeve i potrebnu opremu kako bismo odgovorili svim potrebama zimskog održavanja – rekao je direktor Cestinga Dubravko Kučinac.
Zamjenik županice Goran Ivanović naglasio je kako unatoč toplijem vremenu tijekom kojeg se odvija smotra zimske službe valja biti spreman na različite vremenske uvjete. - Iako današnji dan ničime ne ukazuje na ekstremne zimske uvjete, treba biti spreman jer oni se uvijek mogu dogoditi. Želim svim djelatnicima Cestinga i drugima koji će raditi na održavanju cesta i brinuti o našoj sigurnosti, da svoj posao obave profesionalno, u što uopće ne sumnjam. Ipak, svima nam želim bijeli Božić! – rekao je Ivanović.
Ravnateljica Uprave za ceste Osječko-baranjske županije Lejla Ševo istaknula je kako je ŽUC za period zimskog održavanja osigurala iznos od gotovo 800.000 eura naglasivši zadovoljstvo činjenicom da je tvrtka Cesting ponovno pripravna za nadolazeći zimski period. – Već dugi niz godina oni su odabrani izvođač radova redovnog održavanja i do sada smo uvijek imali izvrsnu suradnju – zaključila je Ševo.
Tekst i foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)