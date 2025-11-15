Hrvatskih cesta d.o.o. Poslovna jedinice Osijek, Uprave za ceste Osječko-baranjske županije i Cestinga d.o.o. Osijek

planovi održavanja javnih cesta

Osječko-baranjske županije

Vukovarsko-srijemske

Virovitičko-podravske županije.

Goran Ivanović

Kao i svake godine tvrtka Cesting je spremna za zimu i održavanje oko 2.500 kilometara cesta u tri županije. Od toga je oko 850 kilometara državnih cesta, dok su ostalo županijske, lokalne i druge ceste. Za ovu zimu pripremili smo 5.000 tona soli, a do sada smo trošili u prosjeku 4.500 tona soli te 17 tona kalcij klorida koji posipamo kad temperature odu značajnije u minus. Također smo nabavili odgovarajuće strojeve i potrebnu opremu kako bismo odgovorili svim potrebama zimskog održavanja

Dubravko Kučinac

Goran Ivanović

Iako današnji dan ničime ne ukazuje na ekstremne zimske uvjete, treba biti spreman jer oni se uvijek mogu dogoditi. Želim svim djelatnicima Cestinga i drugima koji će raditi na održavanju cesta i brinuti o našoj sigurnosti, da svoj posao obave profesionalno, u što uopće ne sumnjam. Ipak, svima nam želim bijeli Božić!

Lejla Ševo

800.000 eura

Već dugi niz godina oni su odabrani izvođač radova redovnog održavanja i do sada smo uvijek imali izvrsnu suradnju

U organizacijiu krugu tvrtke Cesting održan je redoviti sastanak svih službi uključenih u održavanje cesta u zimskom razdoblju. Tom prigodom predstavljeni su operativniu zimskom razdoblju 2025./2026. godine za područje, kao ii dijelaSastanku je nazočio i zamjenik županice, a nakon sastanka upriličena je smotra vozila i strojeva za zimsko održavanje u ovoj sezoni. Zamjenik županicanaglasio je kako unatoč toplijem vremenu tijekom kojeg se odvija smotra zimske službe valja biti spreman na različite vremenske uvjete. Ravnateljica Uprave za ceste Osječko-baranjske županijeistaknula je kako je ŽUC za period zimskog održavanja osigurala iznos od gotovonaglasivši zadovoljstvo činjenicom da je tvrtka Cesting ponovno pripravna za nadolazeći zimski period.