Vijesti::Život031
Od 7. do 9. studenoga održavalo se međunarodno plesno natjecanje European Grand Prix u Buziasu ( Rumunjska) na kojem se natjecalo više od 2500 plesača iz 10 zemalja.

Plesni studio Illusion ostvario je zapaženi uspjeh osvojivši 1. mjesto u kategoriji All styles, te 2. mjesto u kategoriji Street dance show.

Dok su se plesači Illusiona vatreno borili za zlato i srebro,voditeljica plesnog studija Illusion Ivana Crnković Noelle već je po drugi puta bila jedno od uvaženih imena sudačke postave za određene plesne kategorije.


Foto: PS Illusion


