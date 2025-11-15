Kako ostati "hladne glave" u IT-u: U Osijeku održana radionica o ranom prepoznavanju stresa
15.11.2025. 9:03
Prošlog četvrtak u osječkom IT Parku održana je radionica na kojoj se govorilo kako bolje upravljati stresom u brzoj i dinamičnoj industriji kao što je IT.
Rad na kompleksnim projektima, izazovni klijenti i česte promjene – svakodnevica su zaposlenih u IT sektoru. Dodamo li tome sve veći utjecaj AI-a i nesigurnost tržišta rada kojoj svjedočimo u zadnje vrijeme, razumljivo je zašto se sve veći broj IT stručnjaka žali da dan započinje – i završava – u stresu.
Upravo o tome kako prepoznati rane znakove stresa te kako izgraditi otpornost na taj stres - bez nepotrebnog trošenja energije i vremena – govorilo se na radionici Stress management 101: Kako (od)raditi posao bez da te odvede u burnout.
Navedena radionica održana je u suradnji IT Parkom Osijek i bila je namijenjena stanarima IT Parka, ali i svim stručnjacima iz srodnih industrija kao što su dizajn, marketing i prodaja.
„Često mislimo da je stres uvijek negativan. Međutim, male doze stresa su za nas ljude dobre, čak i poželjne. Ono na čemu trebamo raditi je naučiti kako bolje prepoznavati rane znakove stresa i kako bolje upravljati sobom onda kada stvari ne idu kako mi želimo. Čim imamo kontrolu nad sobom i svojim reakcijama, automatski imamo i veću šansu pozitivno riješiti bilo koji problem – u poslu i privatno“, na kraju istaknula je voditeljica radionice Ivana Maltašić.
Rad na kompleksnim projektima, izazovni klijenti i česte promjene – svakodnevica su zaposlenih u IT sektoru. Dodamo li tome sve veći utjecaj AI-a i nesigurnost tržišta rada kojoj svjedočimo u zadnje vrijeme, razumljivo je zašto se sve veći broj IT stručnjaka žali da dan započinje – i završava – u stresu.
Upravo o tome kako prepoznati rane znakove stresa te kako izgraditi otpornost na taj stres - bez nepotrebnog trošenja energije i vremena – govorilo se na radionici Stress management 101: Kako (od)raditi posao bez da te odvede u burnout.
Navedena radionica održana je u suradnji IT Parkom Osijek i bila je namijenjena stanarima IT Parka, ali i svim stručnjacima iz srodnih industrija kao što su dizajn, marketing i prodaja.
„Često mislimo da je stres uvijek negativan. Međutim, male doze stresa su za nas ljude dobre, čak i poželjne. Ono na čemu trebamo raditi je naučiti kako bolje prepoznavati rane znakove stresa i kako bolje upravljati sobom onda kada stvari ne idu kako mi želimo. Čim imamo kontrolu nad sobom i svojim reakcijama, automatski imamo i veću šansu pozitivno riješiti bilo koji problem – u poslu i privatno“, na kraju istaknula je voditeljica radionice Ivana Maltašić.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)