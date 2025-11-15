Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
76-godišnji Osječanin poželio je ulagati u fondove putem interneta. Nepoznati ga je počinitelj prije nekoliko dana doveo u zabludu i nagovorio na ulaganje u ''fond'', nakon čega je Osječanin uplatio 17.000 eura, a kako nije zaradio obećani iznos, niti je više mogao do svog novca, shvatio je da je prevaren.

Policija traga za počiniteljem.

U posljednje je vrijeme u porastu broj lažnih internetskih trgovina kojima je cilj krađa osobnih podataka i financijskih sredstava hrvatskih građana. CARNET poziva korisnike da prije online kupovine provjere internetske trgovine na besplatnom servisu iffy.cert.hr.

Servis CERT iffy, prije ili prilikom online kupovine, korisnicima omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba. Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetske trgovine je na stranici iffy.cert.hr upisati ili zalijepiti URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru.

Više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara, te savjete o tome kako se zaštititi možete pronaći i na:
- web stranicama MUP-a: Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba
- Europolovim savjetima za sigurniji internet
- članku Internet prijevare

U slučaju sumnje na prijevaru ili neovlaštene transakcije, odmah kontaktirajte policiju i svoju banku!


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




