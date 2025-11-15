ulagati u fondove

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

76-godišnji Osječanin poželio jeputem interneta. Nepoznati ga je počinitelj prije nekoliko dana doveo ui nagovorio na ulaganje u ''fond'', nakon čega je Osječanin uplatio, a kako nije zaradio obećani iznos, niti je više mogao do svog novca, shvatio je da jePolicija traga za počiniteljem.U posljednje je vrijeme u porastu brojkojima je cilj krađa osobnih podataka i financijskih sredstava hrvatskih građana. CARNET poziva korisnike da prije online kupovine provjere internetske trgovine na besplatnom servisuServis CERT iffy, prije ili prilikom online kupovine, korisnicima omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja. Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetske trgovine je na straniciupisati ili zalijepiti URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru.- web stranicama MUP-a: Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba- Europolovim savjetima za sigurniji internet- članku Internet prijevareU slučaju sumnje na prijevaru ili neovlaštene transakcije, odmah kontaktirajte policiju i svoju banku!