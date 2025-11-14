U domu 67-godišnjaka iz Baranje pronađene bombe i automatska puška
14.11.2025. 17:02
Policija je jučer temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavila pretragu doma i drugih prostorija kojima se koristi 67-godišnjak iz Baranje, tijekom koje su pronađene i uz potvrdu oduzete četiri bombe, automatska puška s pet pripadajućih spremnika, 234 metka raznih kalibara te dva spremnika za pištolj, izvijestili su iz policije.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 67-godišnjak počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Policija podsjeća građane da akcija "Manje oružja, manje tragedija" i dalje traje te da se jednostavnim pozivom na 192 mogu riješiti opasnih sredstava i izbjeći ne samo pogibelj već i ovakve kaznene sankcije.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
