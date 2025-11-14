Županijskog suda u Osijeku

Manje oružja, manje tragedija

Policija je jučer temeljem nalogaobavila pretragu doma i drugih prostorija kojima se koristiiz Baranje, tijekom koje su pronađene i uz potvrdu oduzetes pet pripadajućih spremnika,raznih kalibara teza pištolj, izvijestili su iz policije.Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 67-godišnjak počinio kazneno djelo n. Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.Policija podsjeća građane da akcija "" i dalje traje te da se jednostavnim pozivom na 192 mogu riješiti opasnih sredstava i izbjeći ne samo pogibelj već i ovakve kaznene sankcije.