Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Policija je jučer temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavila pretragu doma i drugih prostorija kojima se koristi 67-godišnjak iz Baranje, tijekom koje su pronađene i uz potvrdu oduzete četiri bombe, automatska puška s pet pripadajućih spremnika, 234 metka raznih kalibara te dva spremnika za pištolj, izvijestili su iz policije.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 67-godišnjak počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija podsjeća građane da akcija "Manje oružja, manje tragedija" i dalje traje te da se jednostavnim pozivom na 192 mogu riješiti opasnih sredstava i izbjeći ne samo pogibelj već i ovakve kaznene sankcije.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Inteligentne bebe ...
Imamo mužjake i muške ...
Standard Bull Teri...
Dostupni stenci standa...
Crni patuljasti šn...
Odgajivačnica Azijati ...
Prikolica za prevo...
Na prodaju prikolica z...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:143

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa