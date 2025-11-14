istinsku, nenametljivu ljepotu

Ako postoji osoba koja može prepoznatinekog kraja, onda je to– svjetski poznati, licei autor serijala. Gotovo tri desetljeća Hazen putujedijelovima svijeta, istražuje tradiciju i život zajednica koje žive u skladu s prirodom, ali rijetko se odlučuje za Europu. Smatrao je naš kontinent ne odviše "divljim" i neotkrivenim, ali nakon, i područjepokazalo je kako se ovdje duboko diše.Upravo je ovaj dio Hrvatske otvoriou njegovim putovanjima. Kao i mnogi gosti prije njega, Hazena je posebno očarao kraj uz ušće moćnih rijeka Drave i Dunava, nad krajolikom koji je nazvao „autentičnom, tihom i duboko prirodnom Europom“. Osvojio ga je, kojeg je kao i brojni drugi turisti opisao kao „europsku Amazonu“. Za Hazena je ovo prostor u kojem čovjek nije gost, nego sudionik života rijeka, šuma i močvara.Pogledajte i sami kako izgledaju ljepote Slavonije i Baranje iz Hazenove perspektive.Ovaj niz lokaliteta koje je tijekom p2025. godine istražio, sam Hazen kaže,, a vjerujemo da ćete i sami razumjeti zašto je prijateljima zahvalio što su ga doveli negdje gdje stvarno pripada.Ovdje je otkrio sve od dramatičnih litica i slapova, do vinogradaod jahanja kroz poplavne šume na rubudo susreta s konjima na ranču. Posebnu emociju probudili su u njemukoji je stoljećima oblikovao ovaj prostor, i Đakovo, čiji su ga katedrala, lipicanci i tradicija konjičkog uzgoja “”.Njegov boravakni bez susreta s baranjskim, erdutskim i feričanačkim vinarima, a oduševila ga je filozofija hrane i vina „“, upotreba gline, drva i prirodnih materijala, kao i toplina ljudi koji tradiciju ne čuvaju zbog turizma, nego zato što je dio njihovog identiteta. Hazen je rado isticao da “”.Na trenutke ga je osvojila i ona nestašna, razigrana strana ovog kraja – duh karnevala, slavonskih običaja i legendarna Baranjska Buša, dio nematerijalne svjetske kulturne baštine, u koju se odlučio i sam maskirati.Sve što je ovdje doživio – od vožnje čamcem po Dunavu preko uspona na vinske ceste Banskog brda, do šarana na rašljama, kulena, domaćih jela iz glinenih ćupova i mirisa šuma – ostavilo je na njega snažan dojam, jer upoznao je Slavoniju i Baranju onakvima kakve jesu: