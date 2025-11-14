Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 16. studenoga
14.11.2025. 15:13
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Ive Tijardovića od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat
Plodine - J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Bednjanska ulica od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 20:00 sati, Svilajsa 31a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - Ul. Martina Divalta, Trg B.J.Jelačića, Srijemska ul., P. Svačića, Ul. Ivana Gundulića, Dubrovačka ul., Ilirska ul., Učka ul., Krstova ul. od 8:00 do 13:00 sati
Vijenac Ivana Meštrovića, Ul. Ljudevita Posavskog od 8:00 do 17:00 sati
Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
Svilajska ul. 36 od 10:00 do 15:00 sati
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Ive Tijardovića od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat
Plodine - J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Bednjanska ulica od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 20:00 sati, Svilajsa 31a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - Ul. Martina Divalta, Trg B.J.Jelačića, Srijemska ul., P. Svačića, Ul. Ivana Gundulića, Dubrovačka ul., Ilirska ul., Učka ul., Krstova ul. od 8:00 do 13:00 sati
Vijenac Ivana Meštrovića, Ul. Ljudevita Posavskog od 8:00 do 17:00 sati
Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
Svilajska ul. 36 od 10:00 do 15:00 sati
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)