Vlada pokreće Program priuštivog najma: aktivacija praznih stanova i pomoć građanima bez riješenog stambenog pitanja
13.11.2025. 18:29
Vlada Republike Hrvatske pokreće Program priuštivog najma, kojim se planira aktivirati dio od oko 600 tisuća praznih stanova u zemlji, a cilj je pomoći građanima koji ne mogu riješiti stambeno pitanje na tržištu.
"Vlada je u ožujku donijela Nacionalni plan stambene politike, kojim smo predvidjeli tri prioritetna cilja - priuštivo stanovanje, održivo stanovanje i omogućavanje prostora u funkciji stanovanja. Kroz njegovu izradu, utvrdili smo da je u Hrvatskoj 600.000 praznih stambenih jedinica, dok nam za omogućavanje priuštivog stanovanja nedostaje njih 236.000. Tada smo odlučili da bi Program priuštivog najma bio najbrže rješenje za aktivaciju potrebnih stambenih jedinica", izjavio je ministar Branko Bačić prilikom predstavljanja programa.
Program je usmjeren na aktiviranje praznih stanova u državnom i privatnom vlasništvu, koji bi se, uz naknadu vlasnicima, davali u najam građanima s nižim i srednjim prihodima, mladima, obiteljima s više djece, osobama s invaliditetom i radnicima u deficitarnim zanimanjima.
„S jedne strane planiramo aktivirati prazne stanove fizičkih osoba, a s druge strane prazne stambene jedinice u vlasništvu Republike Hrvatske - njih je oko tisuću. U ovom trenutku smo u pripremi aktivacije oko 300 takvih stanova“, dodao je Bačić.
Provedbu programa vodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), uz suradnju jedinica lokalne samouprave koje će dostavljati podatke o potrebama i deficitarnim zanimanjima. APN će potom raspisivati javne pozive za najmodavce i najmoprimce.
Visina najamnine neće prelaziti 30 posto mjesečnih prihoda kućanstva, umanjeno za režijske troškove, dok će razliku do tržišne cijene pokrivati država. Vlasnici stanova dobit će naknadu u visini lokalne medijalne najamnine, isplaćenu u dvije rate.
Primjerice, obitelj s ukupnim primanjima od 2.000 eura mjesečno za stan od 60 kvadrata plaćala bi najam od 450 eura, a razliku do pune cijene nadoknađivao bi APN.
Za sudjelovanje u programu predviđeni su detaljni kriteriji bodovanja, među kojima su visina prihoda, broj članova kućanstva, broj djece, dob najmoprimca, invaliditet i zanimanje. Dodatne bodove ostvaruju mladi do 30 godina bez roditeljske skrbi te djeca smrtno stradalih ili nestalih branitelja.
Prednost kod jednakog broja bodova imat će branitelji, ratni vojni invalidi i članovi obitelji poginulih branitelja.
Vlasnici koji žele uključiti svoje nekretnine moraju dokazati da je stan prazan najmanje dvije godine, što će se potvrđivati računima komunalnih operatera.
Naknada za najmodavce isplaćuje se u dvije rate – 60 posto odmah nakon predaje stana APN-u, a ostatak nakon polovice ugovorenog razdoblja. Primjerice, u Zagrebu za stan od 60 kvadrata s ugovorom na pet godina, vlasnik bi ukupno ostvario 39.600 eura, od čega bi prva isplata iznosila 23.760 eura.
„Do kraja godine planiramo raspisati javne pozive - jedan za vlasnike čiji su stanovi prazni dulje od dvije godine, kako bi ih mogli uključiti na tržište najma, a drugi za najmoprimce koji si ne mogu osigurati priuštivo stanovanje. Na temelju liste prvenstva omogućit ćemo useljenje u te stanove“, najavio je ministar Bačić.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
