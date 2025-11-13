Vlada Republike Hrvatske

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

pokreće, kojim se planira aktivirati dio od okou zemlji, a cilj je pomoći građanima kojistambeno pitanje na tržištu.", izjavio je ministarprilikom predstavljanja programa.Program je usmjeren na aktiviranje praznih stanova u državnom i privatnom vlasništvu, koji bi se, uz naknadu vlasnicima, davali u najam građanima s nižim i srednjim prihodima, mladima, obiteljima s više djece, osobama s invaliditetom i radnicima u deficitarnim zanimanjima.“, dodao je Bačić.Provedbu programa vodi(APN), uz suradnju jedinica lokalne samouprave koje će dostavljati podatke o potrebama i deficitarnim zanimanjima. APN će potom raspisivati javne pozive za najmodavce i najmoprimce.Visina najamnine neće prelazitimjesečnih prihoda kućanstva, umanjeno za režijske troškove, dok će razliku do tržišne cijene pokrivati država. Vlasnici stanova dobit će naknadu u visini lokalne medijalne najamnine, isplaćenu u dvije rate.Primjerice, obitelj s ukupnim primanjima odmjesečno za stan od 60 kvadrata plaćala bi najam od, a razliku do pune cijene nadoknađivao bi APN.Za sudjelovanje u programu predviđeni su, među kojima su visina prihoda, broj članova kućanstva, broj djece, dob najmoprimca, invaliditet i zanimanje. Dodatne bodove ostvaruju mladi do 30 godina bez roditeljske skrbi te djeca smrtno stradalih ili nestalih branitelja.Prednost kod jednakog broja bodova imat ćeVlasnici koji žele uključiti svoje nekretnine moraju dokazati da je stannajmanje, što će se potvrđivati računima komunalnih operatera.Naknada za najmodavce isplaćuje se u– 60 posto odmah nakon predaje stana APN-u, a ostatak nakon polovice ugovorenog razdoblja. Primjerice, u Zagrebu za stan od 60 kvadrata s ugovorom na pet godina, vlasnik bi ukupno ostvario 39.600 eura, od čega bi prva isplata iznosila 23.760 eura.“, najavio je ministar Bačić.