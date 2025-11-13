Korisničko ime: Lozinka:
GV Events bavi se dekoracijom prostora i stolova, s posebnim naglaskom na detalje koji svaku prigodu čine nezaboravnom. Već četiri godine s puno ljubavi i predanosti uređujem vjenčanja, rođendane i razne proslave, stvarajući ambijent koji odražava osobnost i želje naših klijenata.

Osim elegantnih stolnih aranžmana i pomno odabranog pribora, naš novitet su i unikatne poklon vrećice, izrađene s istim osjećajem za estetiku i pažnju prema detaljima koji krase cijeli naš rad.

Svaki projekt pristupamo s posebnom pažnjom – jer vjerujemo da je svaki događaj priča za sebe, a naša je misija pomoći vam da je ispričate na najljepši mogući način.

Kontakt: 091 555 5410
E-mail: [email protected]
Instagram: GVevents
Faacebook: GVevents
Lokacija: Slavonija




[Sponzorirani članak]


Objavio: Redakcija 031




