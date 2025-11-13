Osijek zasadio pobjedu – i 46 novih stabala jablana
13.11.2025. 17:29
Osijek je ove godine ponio titulu najuspješnijeg velikog grada u nacionalnoj ekološkoj akciji “Od izvora do mora”, u kojoj je sudjelovalo 32 grada iz cijele Hrvatske. Završna konferencija projekta održana je u četvrtak na lijevoj obali Drave, gdje je zasađeno 46 stabala jablana – nagrada gradu za izniman doprinos očuvanju okoliša.
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić podsjetio je kako je Osijek pobjedu ostvario zahvaljujući akciji čišćenja održanoj u lipnju u Donjem gradu, u kojoj su sudjelovali djelatnici Unikoma i 38 volontera, a prikupljena je čak 21 tona otpada.
”Osijek je predvodnik zelene tranzicije u Hrvatskoj. Već tri godine smo najbolji Eco City u državi. Po odvojenom prikupljanju otpada od velikih gradova smo najuspješniji, čak 57,92 posto odvojeno prikupljenog otpada, čime smo jedini veliki grad koji ne mora plaćati penale”, istaknuo je osječki gradonačelnik.
Podsjetio je da je u protekle četiri godine u Osijeku posađeno čak 6000 stabala, što čini petinu ukupnog fonda stabala u gradu. Grad ima četiri reciklažna dvorišta s više od 100.000 posjeta godišnje te jedno mobilno reciklažno dvorište, a građani se ekološki educiraju od najranije dobi. Najavio je i dugoočekivani projekt preseljenja gradske tvrtke Unikom iz centra grada.
”Nakon 30 godina čekanja, preselit ćemo gradsku tvrtku Unikom iz središta grada na novu lokaciju izvan grada, gdje će sve radne jedinice biti objedinjene.”
Gradonačelnik je zahvalio sugrađanima i djelatnicima Unikoma. Ujedno je čestitao pobjednicima u kategorijama malih i srednjih gradova – Vrgorcu i Svetoj Nedelji.
Direktor Odjela za korporativne poslove i održivost Coca-Cola HBC Adria Igor Zgrabljić podsjetio je da se projekt “Od izvora do mora” provodi već sedam godina te da se iz godine u godinu širi.
“Ove godine sudjelovala su 32 grada, a ukupno je u akcijama dosad sudjelovalo gotovo 12.000 ljudi. Samo ove godine prikupljeno je blizu 300 tona otpada, a od početka projekta gotovo 1000 tona,” istaknuo je.
Zgrabljić je zahvalio projektnim partnerima – Konzumu, Udruzi gradova te Jutarnjem listu – te poručio kako je cilj akcije višestruk: podizanje ekološke svijesti, čišći gradovi i priroda, te poticanje institucija, kompanija i građana na odgovorno djelovanje.
Državni tajnik Željko Vuković iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručio je da ga veseli što Osijek i ostali nagrađeni gradovi pokazuju jasnu orijentaciju prema održivom razvoju.
“Ministarstvo i Vlada ne stoje po strani. Donijeli smo nove propise, ispunili obveze prema OECD-u i osigurali 30 milijuna eura za sanaciju najkritičnijih ilegalnih odlagališta otpada,” rekao je Vuković.
Istaknuo je da se paralelno provodi sveobuhvatna reforma sustava neposredne zaštite okoliša i prirode, s ciljem sprječavanja dugotrajnog nelegalnog odlaganja otpada.
Tekst i foto: Osijek.hr
