Osijek

najuspješnijeg velikog grada

Od izvora do mora

46 stabala jablana

Ivan Radić

akciji čišćenja

Unikoma i 38 volontera

21 tona otpada

Osijek je predvodnik zelene tranzicije u Hrvatskoj. Već tri godine smo najbolji Eco City u državi. Po odvojenom prikupljanju otpada od velikih gradova smo najuspješniji, čak 57,92 posto odvojeno prikupljenog otpada, čime smo jedini veliki grad koji ne mora plaćati penale

6000 stabala

četiri reciklažna dvorišta

mobilno reciklažno dvorište

Nakon 30 godina čekanja, preselit ćemo gradsku tvrtku Unikom iz središta grada na novu lokaciju izvan grada, gdje će sve radne jedinice biti objedinjene

Vrgorcu i Svetoj Nedelji.



Igor Zgrabljić

Ove godine sudjelovala su 32 grada, a ukupno je u akcijama dosad sudjelovalo gotovo 12.000 ljudi. Samo ove godine prikupljeno je blizu 300 tona otpada, a od početka projekta gotovo 1000 tona

Željko Vuković

Ministarstvo i Vlada ne stoje po strani. Donijeli smo nove propise, ispunili obveze prema OECD-u i osigurali 30 milijuna eura za sanaciju najkritičnijih ilegalnih odlagališta otpada

Tekst i foto: Osijek.hr

je ove godine ponio tituluu nacionalnoj ekološkoj akciji “”, u kojoj je sudjelovalo 32 grada iz cijele Hrvatske. Završna konferencija projekta održana je u četvrtak na lijevoj obali Drave, gdje je zasađeno– nagrada gradu za izniman doprinos očuvanju okoliša.Gradonačelnik Osijekapodsjetio je kako je Osijek pobjedu ostvario zahvaljujućiodržanoj u lipnju u Donjem gradu, u kojoj su sudjelovali djelatnici, a prikupljena je čak”, istaknuo je osječki gradonačelnik.Podsjetio je da je u protekle četiri godine u Osijeku posađeno čak, što čini petinu ukupnog fonda stabala u gradu. Grad imas više od 100.000 posjeta godišnje te jedno, a građani se ekološki educiraju od najranije dobi. Najavio je i dugoočekivani projekt preseljenja gradske tvrtke Unikom iz centra grada..”Gradonačelnik je zahvalio sugrađanima i djelatnicima Unikoma. Ujedno je čestitao pobjednicima u kategorijama malih i srednjih gradova –Direktor Odjela za korporativne poslove i održivost Coca-Cola HBC Adriapodsjetio je da se projekt “Od izvora do mora” provodi već sedam godina te da se iz godine u godinu širi.,” istaknuo je.Zgrabljić je zahvalio projektnim partnerima – Konzumu, Udruzi gradova te Jutarnjem listu – te poručio kako je cilj akcije višestruk: podizanje ekološke svijesti, čišći gradovi i priroda, te poticanje institucija, kompanija i građana na odgovorno djelovanje.Državni tajnikiz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručio je da ga veseli što Osijek i ostali nagrađeni gradovi pokazuju jasnu orijentaciju prema održivom razvoju.,” rekao je Vuković.Istaknuo je da se paralelno provodi sveobuhvatna reforma sustava neposredne zaštite okoliša i prirode, s ciljem sprječavanja dugotrajnog nelegalnog odlaganja otpada.