Kad Osijek zablista – počinje najljepše doba godine!
13.11.2025. 14:29
Još nas samo malo dijeli od najljepšeg doba godine! Vrijeme je da se zrakom proširi miris kuhanog vina s cimetom i tople čokolade, da nas svugdje prate zvuci omiljenih zvončića i najljepših blagdanskih stihova te da ulice i trgovi zablistaju u onom posebnom zlatnom ruhu kojem samo nedostaje koja sanjiva pahulja za potpuni doživljaj. Stižu ti dani kad se posebno radujemo zajedničkim izlascima i večernjim druženjima kako bi nam dolazak zime prošao što toplije, a nema ljepšeg mjesta za stvaranje uspomena od čarobne osječke barokne jezgre, Tvrđe. Stari dio grada uz Dravu ponovno će objeručke ugostiti sve Osječane i drage goste koji tragaju za pravim adventskim ugođajem - mirisima i okusima blagdana, zvucima glazbe, širokim osmijesima i trenucima zajedništva.
Advent u Osijeku i ove godine donosi više od klasičnog blagdanskog sajma: vraća nam se omiljena, još sjajnija i čarobnija Kupola dobrih želja! U njoj će posjetitelji, na tradicionalan i osoban način, moći podijeliti svoje želje i poruke s najmilijima, gdje god oni bili.
Glavni božićni sajam sa slatkim, slanim i obrtničkim kućicama i ove nas zime očekuje na Trgu sv. Trojstva u Tvrđi. Dobro poznate drvene kućice s blagdanskim specijalitetima ponovno će obgrliti veličanstveni spomenik Sv. Trojstva u središtu trga, a tu nas očekuje i glazbena pozornica s bogatim glazbenim programom tijekom cijelog trajanja Adventa (29.11. – 31.12.2025.).
Na Trgu će i ove godine biti smještena popularna Kupola dobrih želja u kojoj će posjetitelji ispisivati i slati dobre želje iz Osijeka u sve kutke svijeta u za to predviđen sandučić, a njihove će razglednice jedinstvenog dizajna potpuno besplatno poslati Turistička zajednica grada Osijeka u suradnji s Hrvatskom Poštom. Tijekom 2024., osječke su razglednice iz Kupole poslane u preko 40 zemalja svijeta! Premda će Kupola ove godine uključivati i Kids Corner, najbogatiji dječji program očekuje nas na dobro poznatoj lokaciji u Arheološkom muzeju gdje će se od 29. studenoga do 21. prosinca 2025., svakog dana održavati Božićne radionice za djecu (od 17h do 19:30h, prijave na tjednoj bazi). Arheološki Muzej svoje će radno vrijeme produžiti do 21h pa će svi posjetitelji imati priliku besplatno razgledati izložbu Batina - Blagog Križa u prizemlju muzeja. Na Trgu će se ponovno nalaziti i Kućica dobrih djela u kojoj će se posjetitelji moći upoznati s radom dobrotvornih i neprofitnih lokalnih udruga.
U centru Osijeka, podno konkatedrale sv. Petra i Pavla, ponovno nas očekuje zajedničko večernje paljenje svijeća na adventskom vijencu uz prigodni nedjeljni program. Uz već tradicionalni dječji lunapark s ferris wheelom u Parku kralja Držislava, božićni tramvaj GPP-a, popularno osječko klizalište te bogato ukrašene i druge dijelove grada, prosinac će ponovno proteći u blagdanskom veselju i divnom ugođaju koji će kulminirati dočekom Nove 2026. na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi.
Glazbeni program:
Subota, 29. studenoga 2025. - Danijela Martinović
Nedjelja, 30.s tudenoga 2025. - Dora Vestić i bend
Ponedjeljak, 1. prosinca 2025. - DJ
Utorak, 2. prosinca 2025.(Dan Grada) - Vigor
Srijeda, 3. prosinca 2025. - DJ
Četvrtak, 4. prosinca 2025. - Toma
Petak, 5. prosinca 2025.- Teška industrija
Subota, 6. prosinca 2025. - Baruni
Nedjelja, 7. prosinca 2025. - Vokalni ansambl Brevis
Ponedjeljak, 8. prosinca 2025. - DJ
Utorak, 9. prosinca 2025. - DJ
Srijeda, 10. prosinca 2025.- Ivana Kindl & Damjan Brnić
Četvrtak, 11. prosinca 2025. - No jazz band
Petak, 12. prosinca 2025. - Jole
Subota, 13. prosinca 2025. - Matija Cvek
Nedjelja, 14. prosinca 2025. - HPD Lipa
Ponedjeljak, 15. prosinca 2025. - DJ
Utorak, 16. prosinca 2025. - DJ
Srijeda, 17. prosinca 2025. - Fluentes
Četvrtak, 18. prosinca 2025. - Dinko Pleša
Petak, 19. prosinca 2025. - Giuliano i Diktatori
Subota, 20. prosinca 2025. - Slavonske Lole
Nedjelja, 21. prosinca 2025. - Zumbići i teen zbor
Ponedjeljak, 22. prosinca 2025. - DJ
Utorak, 23. prosinca 2025. - DJ
Srijeda, 24. prosinca 2025. - Badnjak
Četvrtak, 25. prosinca 2025. - Božić
Petak, 26. prosinca 2025. - DJ
Subota, 27. prosinca 2025. - Klapa Šufit
Nedjelja, 28. prosinca 2025. - DJ
Ponedjeljak, 29. prosinca 2025. - DJ
Utorak, 30. prosinca 2025. - DJ
Srijeda, 31. prosinca 2025. - Nova godina
Radno vrijeme kućica u Tvrđi: radnim danom i nedjeljom od 16 do 22, petkom i subotom od 16 do 24 sata.
Koncerti će se održavati petkom i subotom u 20:00, a ostalim danima u 19:30 sati. Nedjelje će imati posebne termine stoga pratite i dalje naše službene profile.
Tekst: TZ Osijek
Foto: Osijek031.com
Tekst: TZ Osijek
Foto: Osijek031.com
