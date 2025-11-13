najljepšeg doba godine

Još nas samo malo dijeli od! Vrijeme je da se zrakom proširi, da nas svugdje prate zvucite da ulice i trgovi zablistaju u onomkojem samo nedostaje kojaza potpuni doživljaj. Stižu ti dani kad se posebno radujemo zajedničkim izlascima i večernjim druženjima kako bi nam dolazak zime prošao što toplije, a nema ljepšeg mjesta za stvaranje uspomena od. Stari dio grada uz Dravu ponovno će objeručke ugostiti sve Osječane i drage goste koji tragaju za pravim- mirisima i okusima blagdana, zvucima glazbe, širokim osmijesima i trenucima zajedništva.Advent u Osijeku i ove godine donosi: vraća nam se omiljena, još sjajnija i! U njoj će posjetitelji, na tradicionalan i osoban način, moći podijeliti svoje želje i poruke s najmilijima, gdje god oni bili.Glavni božićni sajam sai ove nas zime očekuje na. Dobro poznate drvene kućice s blagdanskim specijalitetima ponovno će obgrliti veličanstveni spomenik Sv. Trojstva u središtu trga, a tu nas očekuje i glazbena pozornica s bogatim glazbenim programom tijekom cijelog trajanja Adventa (29.11. – 31.12.2025.).Na Trgu će i ove godine biti smještena popularnau kojoj će posjetiteljiiz Osijeka u sve kutke svijeta u za to predviđen sandučić, a njihove će razglednice jedinstvenog dizajna potpuno besplatno poslatiu suradnji s. Tijekom 2024., osječke su razglednice iz Kupole poslane u preko 40 zemalja svijeta! Premda će Kupola ove godine uključivati i, najbogatiji dječji program očekuje nas na dobro poznatoj lokaciji u Arheološkom muzeju gdje će sesvakog dana održavati Božićne radionice za djecu (od 17h do 19:30h, prijave na tjednoj bazi). Arheološki Muzej svoje će radno vrijeme produžiti do 21h pa će svi posjetitelji imati priliku besplatno razgledati izložbu Batina - Blagog Križa u prizemlju muzeja. Na Trgu će se ponovno nalaziti i Kućica dobrih djela u kojoj će se posjetitelji moći upoznati s radom dobrotvornih i neprofitnih lokalnih udruga.U centru Osijeka, podno, ponovno nas očekuje zajedničko večernjena adventskom vijencu uz prigodni nedjeljni program. Uz već tradicionalniu Parku kralja Držislava,, popularnote bogato ukrašene i druge dijelove grada, prosinac će ponovno proteći u blagdanskom veselju i divnom ugođaju koji će kulminirati dočekom Nove 2026. na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi.Subota, 29. studenoga 2025. -Nedjelja, 30.s tudenoga 2025. -Ponedjeljak, 1. prosinca 2025. - DJUtorak, 2. prosinca 2025.(Dan Grada) -Srijeda, 3. prosinca 2025. - DJČetvrtak, 4. prosinca 2025. -Petak, 5. prosinca 2025.-Subota, 6. prosinca 2025. -Nedjelja, 7. prosinca 2025. -Ponedjeljak, 8. prosinca 2025. - DJUtorak, 9. prosinca 2025. - DJSrijeda, 10. prosinca 2025.-Četvrtak, 11. prosinca 2025. -Petak, 12. prosinca 2025. -Subota, 13. prosinca 2025. -Nedjelja, 14. prosinca 2025. -Ponedjeljak, 15. prosinca 2025. - DJUtorak, 16. prosinca 2025. - DJSrijeda, 17. prosinca 2025. -Četvrtak, 18. prosinca 2025. -Petak, 19. prosinca 2025. -Subota, 20. prosinca 2025. -Nedjelja, 21. prosinca 2025. -Ponedjeljak, 22. prosinca 2025. - DJUtorak, 23. prosinca 2025. - DJSrijeda, 24. prosinca 2025. -Četvrtak, 25. prosinca 2025. -Petak, 26. prosinca 2025. - DJSubota, 27. prosinca 2025. -Nedjelja, 28. prosinca 2025. - DJPonedjeljak, 29. prosinca 2025. - DJUtorak, 30. prosinca 2025. - DJSrijeda, 31. prosinca 2025. -Radno vrijeme kućica u Tvrđi: radnim danom i nedjeljom od 16 do 22, petkom i subotom od 16 do 24 sata.Koncerti će se održavati petkom i subotom u 20:00, a ostalim danima u 19:30 sati. Nedjelje će imati posebne termine stoga pratite i dalje naše službene profile.