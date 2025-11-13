Vikend u znaku južine
13.11.2025. 12:46
Južina u najavi.
Pred nama je vikend koji donosi južinu. Sutra će biti djelomice sunčano, a u noći i dio prijepodneva u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 16°C. Puhat će slab do umjeren južni vjetar.
U subotu će biti pretežno vedro, no tijekom večeri bit će umjereno oblačno. Jutarnja temperatura bit će do 7°C, a dnevna do 18°C. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.
U nedjelju će vrijeme biti slično kao u subotu, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 12°C, a dnevna do 18°C.
Nakon toplog vikenda, slijedi pad temperature i kiša. Uživajte u suncu dok ga ima.
Foto: Matija Milanović/Arhiv
Pred nama je vikend koji donosi južinu. Sutra će biti djelomice sunčano, a u noći i dio prijepodneva u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 16°C. Puhat će slab do umjeren južni vjetar.
U subotu će biti pretežno vedro, no tijekom večeri bit će umjereno oblačno. Jutarnja temperatura bit će do 7°C, a dnevna do 18°C. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.
U nedjelju će vrijeme biti slično kao u subotu, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 12°C, a dnevna do 18°C.
Nakon toplog vikenda, slijedi pad temperature i kiša. Uživajte u suncu dok ga ima.
Foto: Matija Milanović/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)