Vijesti
Južina u najavi.

Pred nama je vikend koji donosi južinu. Sutra će biti djelomice sunčano, a u noći i dio prijepodneva u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 16°C. Puhat će slab do umjeren južni vjetar.

U subotu će biti pretežno vedro, no tijekom večeri bit će umjereno oblačno. Jutarnja temperatura bit će do 7°C, a dnevna do 18°C. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.

U nedjelju će vrijeme biti slično kao u subotu, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 12°C, a dnevna do 18°C.

Nakon toplog vikenda, slijedi pad temperature i kiša. Uživajte u suncu dok ga ima.


Foto: Matija Milanović/Arhiv


