Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Djelomice sunčano, a u noći i dio prijepodneva u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 16°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Višnjevac
od 8:30 do 11:30 sati - Matije Antuna Reljkovića 1, 1/a, 3-35 nep, Ulica bana Josipa Jelačića 63, 97/a, 99-137 nep, 137/a-177 nep, Ulica Ivane Brlić Mažuranić 1-13 nep

Josipovac
od 12:00 do 14:00 sati - Dalmatinska 11/b, 15-19 nep, 23-31 nep, Ulica kneza Domagoja 2, 2/a, 4-16 par, 1-33 nep

Čepin
od 9:00 do 13:00 sati - Dr. Franje Tuđmana 18-20 par, 1-7 nep, 13-17 nep, 41, Franje Račkog 4-20 par, 38/a, 40, 1-5 nep, 13, 13/a, 17, 23, 45, Kralja Zvonimira 230-326 par, 283-379 nep, 383, Ulica Grada Vukovara 103

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [11.-15.11.2025.] [program]
- HNK u Osijeku: Dramska premijera "Zavičaj, zaborav"

Kino:
- Kino Urania [13.-19.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [13.-19.11.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- 15. dani austrijske kulture u Osijeku [program, 2025.]
- Simpozij "Knjižnica kao treći prostor" [program, 2025.]



Objavio: Redakcija 031




