Vijesti::Communis
Nepoznati su počinitelji 12. studenog u 2.00 sata ušli u nezaključanu obiteljsku kuću na području Općine Jagodnjak, gdje su zatekli bračni par na spavanju.

Od supružnika u dobi od 87 i 86 godina tražili su novac, a nakon što su ispreturali stvari po kući, udaljili su se s mjesta događaja ne otuđivši ništa. U opisanom kaznenom djelu razbojništva, razbojnici su tjelesno napali 87-godišnjaka, koji je pritom lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek, izvijestili su iz policije.

Policija traga za počiniteljima.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




