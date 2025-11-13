nezaključanu obiteljsku kuću

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Nepoznati su počinitelji 12. studenog u 2.00 sata ušli una području, gdje su zatekli bračni par na spavanju.Od supružnika u dobi odtražili su novac, a nakon što su ispreturali stvari po kući, udaljili su se s mjesta događaja. U opisanom kaznenom djelu razbojništva, razbojnici su87-godišnjaka, koji je pritom lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek, izvijestili su iz policije.Policija traga za počiniteljima.