Užas u Jagodnjaku: Upali u kuću starijeg bračnog para dok su spavali!
13.11.2025. 11:13
Nepoznati su počinitelji 12. studenog u 2.00 sata ušli u nezaključanu obiteljsku kuću na području Općine Jagodnjak, gdje su zatekli bračni par na spavanju.
Od supružnika u dobi od 87 i 86 godina tražili su novac, a nakon što su ispreturali stvari po kući, udaljili su se s mjesta događaja ne otuđivši ništa. U opisanom kaznenom djelu razbojništva, razbojnici su tjelesno napali 87-godišnjaka, koji je pritom lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek, izvijestili su iz policije.
Policija traga za počiniteljima.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)