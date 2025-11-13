Crna svinja

Okusi hrvatske tradicije

očuvanje, promocija i razvoj gastronomske baštine hrvatskih regija

Okusi tradicije Slavonije i Baranje

20 ugostiteljskih objekata

Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma i sporta

14 županijskih turističkih zajednica

Osječko-baranjska županija posljednjih godina bilježi znatan porast turističkih dolazaka i noćenja. Iz godine u godinu razvijamo nove sadržaje, a upravo i ovaj događaj, pokazatelj je toga kako postajemo sve prepoznatljiviji na karti Hrvatske, ali i šire

Nataša Tramišak

Okusi tradicije Slavonije i Baranje

Dani okusa hrvatske tradicije

Kroz ovaj projekt, želimo njegovati tradicijsku gastronomiju i upravo Osječko-baranjsku županiju smatramo velikim potencijalom u ovom području, što vjerujemo da će dokazati u budućnosti

Marcel Medak

brojna tradicionalna jela

Jelovnik ćemo prilagoditi manifestaciji, a bit će dostupni u tri do pet slijedova. Prilagodit će se posjetiteljima kako bi isprobali sve specijalitete naše Slavonije i Baranje

Viktor Tašić

važan alat

Opće je poznato da je naša gastronomija jedna od najraznovrsnijih u Hrvatskoj, a ja bih rekao da naše vrijeme tek dolazi. Kroz ova dva tjedna, svi će moći uživati u promotivnim menijima koji spajaju najbolje od Slavonije i Baranje

Mislav Matišić

Tekst i foto: OBŽ

U restoranuu Čepinu održano je predstavljanje nacionalnog projekta „“, kojim se potiče. Po prvi puta, u projekt su uključeni i restorani s područja Osječko-baranjske županije, koji su time dobili oznaku „“. Ovim projektomiz Osijeka, Baranje, Đakova i Našica postali su dio mreže nacionalnih nositelja standarda koji jamče autentičan doživljaj lokalne kuhinje i tradicijskih jela.Partneri projekta su, a u provedbi sudjeluje. Glavni cilj projekta je označavanje ugostiteljskih objekata koji pružaju izvorni gastronomski doživljaj temeljen na domaćim namirnicama, tradicionalnim receptima i očuvanju lokalnih običaja. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije priključila se projektu ove godine te je s čak 20 restorana, odmah postala županija s najvećim brojem objekata u projektu, čime je potvrđena važnost i kvaliteta slavonske i baranjske kuhinje na nacionalnoj razini..” - izjavila je županica, stavljajući u fokus dodatni značaj ovakvog projekta za našu županiju.Restorani uključeni u projekt bit će označeni prepoznatljivom pločom s logotipom i oznakom „“, a njihova obveza je sudjelovanje u manifestaciji „“, koja se ove godine održava od 14. do 30. studenoga, u više od 120 restorana diljem Hrvatske..” - izjavio je, predsjednik Savjeta projekta Okusi hrvatske tradicije.U ponudi će se moći kušatipoput fiš paprikaša, perkelta od soma, jela od divljači i crne slavonske svinje, taški, šufnudli i knedli sa šljivama, po promotivnim cijenama od 19, 25 ili 31 eura..” - dodao jeiz restorana Didin konak.Projekt Okusi hrvatske tradicije prepoznat je kaou promociji kontinentalnog turizma i lokalne gastronomije, a Osječko-baranjska županija svojom bogatom tradicijom i raznolikom ponudom potvrđuje da su Slavonija i Baranja gastronomsko srce Hrvatske..” - kazao je, zamjenik direktorice Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.Sudjelovanjem u ovom projektu Osječko-baranjska županija dodatno jača prepoznatljivost svoje gastro ponude te promovira vrijednosti tradicije, gostoljubivosti i izvrsnosti koje su oduvijek krasile ovaj kraj.