Slavonija i Baranja postale gastronomsko srce Hrvatske: 20 restorana s oznakom "Okusi tradicije"
13.11.2025. 11:31
U restoranu Crna svinja u Čepinu održano je predstavljanje nacionalnog projekta „Okusi hrvatske tradicije“, kojim se potiče očuvanje, promocija i razvoj gastronomske baštine hrvatskih regija. Po prvi puta, u projekt su uključeni i restorani s područja Osječko-baranjske županije, koji su time dobili oznaku „Okusi tradicije Slavonije i Baranje“. Ovim projektom 20 ugostiteljskih objekata iz Osijeka, Baranje, Đakova i Našica postali su dio mreže nacionalnih nositelja standarda koji jamče autentičan doživljaj lokalne kuhinje i tradicijskih jela.
Partneri projekta su Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma i sporta, a u provedbi sudjeluje 14 županijskih turističkih zajednica. Glavni cilj projekta je označavanje ugostiteljskih objekata koji pružaju izvorni gastronomski doživljaj temeljen na domaćim namirnicama, tradicionalnim receptima i očuvanju lokalnih običaja. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije priključila se projektu ove godine te je s čak 20 restorana, odmah postala županija s najvećim brojem objekata u projektu, čime je potvrđena važnost i kvaliteta slavonske i baranjske kuhinje na nacionalnoj razini.
“Osječko-baranjska županija posljednjih godina bilježi znatan porast turističkih dolazaka i noćenja. Iz godine u godinu razvijamo nove sadržaje, a upravo i ovaj događaj, pokazatelj je toga kako postajemo sve prepoznatljiviji na karti Hrvatske, ali i šire.” - izjavila je županica Nataša Tramišak, stavljajući u fokus dodatni značaj ovakvog projekta za našu županiju.
Restorani uključeni u projekt bit će označeni prepoznatljivom pločom s logotipom i oznakom „Okusi tradicije Slavonije i Baranje“, a njihova obveza je sudjelovanje u manifestaciji „Dani okusa hrvatske tradicije“, koja se ove godine održava od 14. do 30. studenoga, u više od 120 restorana diljem Hrvatske.
“Kroz ovaj projekt, želimo njegovati tradicijsku gastronomiju i upravo Osječko-baranjsku županiju smatramo velikim potencijalom u ovom području, što vjerujemo da će dokazati u budućnosti.” - izjavio je Marcel Medak, predsjednik Savjeta projekta Okusi hrvatske tradicije.
U ponudi će se moći kušati brojna tradicionalna jela poput fiš paprikaša, perkelta od soma, jela od divljači i crne slavonske svinje, taški, šufnudli i knedli sa šljivama, po promotivnim cijenama od 19, 25 ili 31 eura.
“Jelovnik ćemo prilagoditi manifestaciji, a bit će dostupni u tri do pet slijedova. Prilagodit će se posjetiteljima kako bi isprobali sve specijalitete naše Slavonije i Baranje.” - dodao je Viktor Tašić iz restorana Didin konak.
Projekt Okusi hrvatske tradicije prepoznat je kao važan alat u promociji kontinentalnog turizma i lokalne gastronomije, a Osječko-baranjska županija svojom bogatom tradicijom i raznolikom ponudom potvrđuje da su Slavonija i Baranja gastronomsko srce Hrvatske.
“Opće je poznato da je naša gastronomija jedna od najraznovrsnijih u Hrvatskoj, a ja bih rekao da naše vrijeme tek dolazi. Kroz ova dva tjedna, svi će moći uživati u promotivnim menijima koji spajaju najbolje od Slavonije i Baranje.” - kazao je Mislav Matišić, zamjenik direktorice Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.
Sudjelovanjem u ovom projektu Osječko-baranjska županija dodatno jača prepoznatljivost svoje gastro ponude te promovira vrijednosti tradicije, gostoljubivosti i izvrsnosti koje su oduvijek krasile ovaj kraj.
