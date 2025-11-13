Legići za legiće

– kreativni vikend za najmlađe. Uponovno postajebesplatna radionica Legići za Legiće! Na 1. katu, ispred Müllera, mali graditelji moći će stvaratiili što god im mašta poželi. Tisuće šarenih LEGO kockica čekaju male ruke pune ideja – radionica potiče kreativnost, logiku i timski duh, ali najvažnije od svega: donosi puno zabave!Sudjelovanje je potpuno– Dođite, gradite i zabavite se u Portanovi!. Nova sezona donosi! Oversize i lepršavi komadi hit su jeseni, savršeni za udobno i moderno slojevito kombiniranje. Romantična čipka, brušene suede jakne i boho-chic stil s modernim twistom vraćaju se u fokusu, dok paleta boja varira od toplih zemljanih tonova do burgundy i maslinastozelenih nijansi.Zavirite u trgovine Portanove i otkrijtenove sezone!Ove nedjelje Portanova jei radi prema! No, imajte na umu da u– na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje – trgovine! Pripremite se irezervirajte za! Crni petak u Portanovi donosi, nevjerojatne akcije i posebne ponude koje će raspametiti sve ljubitelje shoppinga. Bez obzira tražite li modne dodatke, obuću, tehnološke gadgete ili savršene poklone za blagdane – Crni petak u Portanovi je prava prilika da sve pronađete na jednom mjestu, po cijenama koje se ne propuštaju.Portanova – mjesto gdje sesusreću! Ovaj tjedan rezervirajte za maštovite LEGO trenutke, jesensku modnu inspiraciju i pripreme za najiščekivaniji shopping dan u godini. U Portanovi vas čekaju iskustva koja oduševljavaju – za velike, male i sve između. Vidimo se!