Vikend za cijelu obitelj u Portanovi – uz Lego radionice i nove kolekcije
13.11.2025. 11:00
Legići za legiće – kreativni vikend za najmlađe. U subotu 15. i nedjelju 16. studenog od 16 do 19 sati Portanova ponovno postaje carstvo mašte – stiže besplatna radionica Legići za Legiće! Na 1. katu, ispred Müllera, mali graditelji moći će stvarati dvorce, autiće, svemirske brodove ili što god im mašta poželi. Tisuće šarenih LEGO kockica čekaju male ruke pune ideja – radionica potiče kreativnost, logiku i timski duh, ali najvažnije od svega: donosi puno zabave!
Sudjelovanje je potpuno besplatno – Dođite, gradite i zabavite se u Portanovi!
Jesensko–zimske kolekcije u Portanovi. Nova sezona donosi svježe modne trendove! Oversize i lepršavi komadi hit su jeseni, savršeni za udobno i moderno slojevito kombiniranje. Romantična čipka, brušene suede jakne i boho-chic stil s modernim twistom vraćaju se u fokusu, dok paleta boja varira od toplih zemljanih tonova do burgundy i maslinastozelenih nijansi.
Zavirite u trgovine Portanove i otkrijte modne favorite nove sezone!
Ove nedjelje Portanova je otvorena i radi prema redovnom radnom vremenu! No, imajte na umu da u utorak, 18. studenog – na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje – trgovine neće raditi.
Stiže crni petak! Pripremite se i petak, 28. studenog rezervirajte za shopping spektakl godine! Crni petak u Portanovi donosi najluđe popuste, nevjerojatne akcije i posebne ponude koje će raspametiti sve ljubitelje shoppinga. Bez obzira tražite li modne dodatke, obuću, tehnološke gadgete ili savršene poklone za blagdane – Crni petak u Portanovi je prava prilika da sve pronađete na jednom mjestu, po cijenama koje se ne propuštaju.
Portanova – mjesto gdje se kreativnost, stil i dobra zabava susreću! Ovaj tjedan rezervirajte za maštovite LEGO trenutke, jesensku modnu inspiraciju i pripreme za najiščekivaniji shopping dan u godini. U Portanovi vas čekaju iskustva koja oduševljavaju – za velike, male i sve između. Vidimo se!
