Tekst i foto: Kristina Vinković

Velika vijest zastiže izUčenice I. gimnazije Osijek izborile su nastup na, koje se održavau glavnom graduEkipa I. gimnazije Osijek osvojila je naslovi time stekla pravo predstavljati Republiku Hrvatsku i Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) na ovom prestižnom međunarodnom natjecanju. U ženskom futsal timu I. gimnazije su, uz vodstvo trenera i nastavnikaDelegacija iz Osijeka, kao jedina ženska ekipa iz Hrvatske, otputovala je 10. studenoga u Brazil, zajedno s ostalim muškim ekipama koje će predstavljati našu zemlju, pod vodstvom izaslanstva HŠSS-a.Uspjeh učenica potvrđujekoje ova škola njeguje kroz sportske razrede i pružanje prilike mladim sportašima i sportašicama da usklade sportske i obrazovne obveze. Ovim nastupom I. gimnazija pokazuje da školski sport može dosegnutite da se trud, upornost i timski duh uvijek isplate.Za mlade sportašice, ovo putovanje, nego i prilika za upoznavanje. Za školu i grad Osijek, njihov nastup predstavlja izvrsnu promociju – djevojke su ambasadorice svoje škole, grada i cijele Hrvatske.Tijekom boravka u Brazilu, osim utakmica, hrvatske ekipe – među njima i učenice I. gimnazije Osijek – sudjelovat će u pratećim događanjima poputte drugim aktivnostima u sklopu službenog programa. Zainteresirani gledatelji moći će pratiti utakmice uživo putem online platforme ISF TV.