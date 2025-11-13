Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
Velika vijest za hrvatski školski sport stiže iz I. gimnazije Osijek!

Učenice I. gimnazije Osijek izborile su nastup na Svjetskom školskom prvenstvu u futsalu 2025., koje se održava od 12. do 19. studenoga u glavnom gradu Brazila – Brasíliji.

Ekipa I. gimnazije Osijek osvojila je naslov državnih prvakinja i time stekla pravo predstavljati Republiku Hrvatsku i Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) na ovom prestižnom međunarodnom natjecanju. U ženskom futsal timu I. gimnazije su Sara Rabar, Ana Sejkora, Jana Janoš, Petra Balent, Laura Libić, Ema Zoretić, Lara Momčilović, Paola Margić, Lucija Berišić i Ana Muhvić, uz vodstvo trenera i nastavnika Rudija Sibera i Armana Schusslera.

Delegacija iz Osijeka, kao jedina ženska ekipa iz Hrvatske, otputovala je 10. studenoga u Brazil, zajedno s ostalim muškim ekipama koje će predstavljati našu zemlju, pod vodstvom izaslanstva HŠSS-a.

Uspjeh učenica potvrđuje kvalitetan rad, predanost i zajedništvo koje ova škola njeguje kroz sportske razrede i pružanje prilike mladim sportašima i sportašicama da usklade sportske i obrazovne obveze. Ovim nastupom I. gimnazija pokazuje da školski sport može dosegnuti svjetsku razinu te da se trud, upornost i timski duh uvijek isplate.

Za mlade sportašice, ovo putovanje nije samo sportsko natjecanje, nego i prilika za upoznavanje novih kultura i stvaranje međunarodnih prijateljstava. Za školu i grad Osijek, njihov nastup predstavlja izvrsnu promociju – djevojke su ambasadorice svoje škole, grada i cijele Hrvatske.

Tijekom boravka u Brazilu, osim utakmica, hrvatske ekipe – među njima i učenice I. gimnazije Osijek – sudjelovat će u pratećim događanjima poput Kulturne večeri i Noći nacija te drugim aktivnostima u sklopu službenog programa. Zainteresirani gledatelji moći će pratiti utakmice uživo putem online platforme ISF TV.


Tekst i foto: Kristina Vinković


Objavio: Redakcija 031




