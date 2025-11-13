najčitanijih

Jedan oddomaćih krimića posljednjeg desetljeća ponovno stiže pred publiku! Roman „, koji je čitave 2015. bio unajčitanijih djela u Hrvatskoj dobiva svoje dugo očekivano drugo izdanje.Za reizdanje zaslužna je izdavačka kuća, na čelu s glavnom urednicom" - govori Goran.„Izravno“ jeodrastanja u poslijeratnom, tranzicijskom društvu. Prati život srednjoškolca koji od sitnog dilera lakih droga za siromašne prerasta u velikog dilera teških droga za gradsku elitu. Njegova priča nije samo kriminalistička, ona je i ogledalo društva koje otkriva surovu istinu iza privida normalnosti.Roman je odmah po izlasku 2015. privukao veliku pozornost. Pokupio jerenomiranih urednika te, također i publike. Činjenica da je „Izravno“ izabran za objavu na natječajuu konkurenciji više od stotinu rukopisa potvrđuje njegovu snagu i kvalitetu.Sada, deset godina kasnije, „Izravno“ se. Spreman osvojitičitatelja i podsjetiti staru zašto je bio i ostao kultni krimić domaće književnosti." - kaže nam glavna urednica Saša Jakšić.Kao što smo spomenuli Goranu ovos izdavačkom kućom Prof&Graf. Početkom godine ova je kuća objavila drugo izdanje njegove vrlo hvaljene crnohumorne drame "". Obje se knjige mogu kupiti preko webshopa izdavača Prof&Graf te u knjižarama Znanje i Nova. Knjige su također dostupne i u Gisko-u.