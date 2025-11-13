Legendarni krimić 'Izravno' vraća se u knjižare, nakon deset godina stiže dugo očekivano drugo izdanje
13.11.2025. 9:00
Jedan od najčitanijih domaćih krimića posljednjeg desetljeća ponovno stiže pred publiku! Roman „Izravno“ Gorana Srdarevića, koji je čitave 2015. bio u samom vrhu najčitanijih djela u Hrvatskoj dobiva svoje dugo očekivano drugo izdanje.
Za reizdanje zaslužna je izdavačka kuća Prof&Graf, na čelu s glavnom urednicom Sašom Jakšić.
"Saša je pročitala roman u istom danu i odmah mi se javila s ponudom da objavimo drugo izdanje..." - govori Goran.
„Izravno“ je brutalan i autentičan prikaz odrastanja u poslijeratnom, tranzicijskom društvu. Prati život srednjoškolca koji od sitnog dilera lakih droga za siromašne prerasta u velikog dilera teških droga za gradsku elitu. Njegova priča nije samo kriminalistička, ona je i ogledalo društva koje otkriva surovu istinu iza privida normalnosti.
Roman je odmah po izlasku 2015. privukao veliku pozornost. Pokupio je odlične kritike renomiranih urednika te, također i publike. Činjenica da je „Izravno“ izabran za objavu na natječaju udruge Katapult u konkurenciji više od stotinu rukopisa potvrđuje njegovu snagu i kvalitetu.
Sada, deset godina kasnije, „Izravno“ se vraća. Spreman osvojiti novu generaciju čitatelja i podsjetiti staru zašto je bio i ostao kultni krimić domaće književnosti.
"Ova me knjiga naprosto oduševila. Iznimno je intrigantna, napeta i jako se brzo čita jer vam ne dozvoljava da ju ispustite iz ruke. Čim sam ju pročitala odlučila sam da svakako zaslužuje novo izdanje" - kaže nam glavna urednica Saša Jakšić.
Kao što smo spomenuli Goranu ovo nije prva suradnja s izdavačkom kućom Prof&Graf. Početkom godine ova je kuća objavila drugo izdanje njegove vrlo hvaljene crnohumorne drame "Zadnja boca vina na prvoj liniji bojišta". Obje se knjige mogu kupiti preko webshopa izdavača Prof&Graf te u knjižarama Znanje i Nova. Knjige su također dostupne i u Gisko-u.
Za reizdanje zaslužna je izdavačka kuća Prof&Graf, na čelu s glavnom urednicom Sašom Jakšić.
"Saša je pročitala roman u istom danu i odmah mi se javila s ponudom da objavimo drugo izdanje..." - govori Goran.
„Izravno“ je brutalan i autentičan prikaz odrastanja u poslijeratnom, tranzicijskom društvu. Prati život srednjoškolca koji od sitnog dilera lakih droga za siromašne prerasta u velikog dilera teških droga za gradsku elitu. Njegova priča nije samo kriminalistička, ona je i ogledalo društva koje otkriva surovu istinu iza privida normalnosti.
Roman je odmah po izlasku 2015. privukao veliku pozornost. Pokupio je odlične kritike renomiranih urednika te, također i publike. Činjenica da je „Izravno“ izabran za objavu na natječaju udruge Katapult u konkurenciji više od stotinu rukopisa potvrđuje njegovu snagu i kvalitetu.
Sada, deset godina kasnije, „Izravno“ se vraća. Spreman osvojiti novu generaciju čitatelja i podsjetiti staru zašto je bio i ostao kultni krimić domaće književnosti.
"Ova me knjiga naprosto oduševila. Iznimno je intrigantna, napeta i jako se brzo čita jer vam ne dozvoljava da ju ispustite iz ruke. Čim sam ju pročitala odlučila sam da svakako zaslužuje novo izdanje" - kaže nam glavna urednica Saša Jakšić.
Kao što smo spomenuli Goranu ovo nije prva suradnja s izdavačkom kućom Prof&Graf. Početkom godine ova je kuća objavila drugo izdanje njegove vrlo hvaljene crnohumorne drame "Zadnja boca vina na prvoj liniji bojišta". Obje se knjige mogu kupiti preko webshopa izdavača Prof&Graf te u knjižarama Znanje i Nova. Knjige su također dostupne i u Gisko-u.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)