Ako je Nizozemska mogla donijeti ovakvu odluku, Hrvatska to može odmah preuzeti! Vrijeme je da uvedemo zabranu privatnih vatrometa i bučne pirotehnike, a konkretne prijedloge za izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja dostavili smo ljetos Ministarstvu unutarnjih poslova

Umjesto da naši građani, životinje i okoliš trpe posljedice bombardiranja čak pet dana kada se ništa ne slavi, od 27. prosinca do 1. siječnja, zakonskim izmjenama trebalo bi dopustiti atraktivne svjetlosne efekte samo dva sata slavlja na prijelazu godine

Vatrometi i bučna pirotehnika uzrokuju šok, paniku i smrt brojnim životinjama. Ptice se zabijaju u prozore, psi i mačke bježe u panici, a divlje životinje istrčavaju na ceste i uzrokuju prometne nesreće. U proljeće vatrometi tjeraju ptice i male sisavce da napuste gnijezda ostavljajući mladunce da umru. Svi troškovi zbrinjavanja ranjenih životinja padaju na teret lokalnih proračuna i skloništa

Taj incident pokazuje koliko su vatrometi opasni. Osim požara, oni ostavljaju toksične tragove u zraku, vodi i tlu, a onečišćuju i poljoprivredne kulture. Novac koji gradovi i općine ulažu u vatromete i sanaciju štete mogao bi se mnogo bolje iskoristiti – za zdravstvo, obrazovanje, pomoć građanima i humanitarne programe

Naše slavlje ne smije drugima biti izvor straha i patnje. I turističke zajednice i privatne osobe mogu proslaviti važne događaje bez eksplozija i destruktivnih spektakala – uz svjetlosne efekte, glazbu i veselje. Vrijeme je da Hrvatska, poput Nizozemske i drugih europskih zemalja, zakonski ograniči uporabu pirotehnike i okrene se održivim i humanim rješenjima

Tekst: Prijatelji životinja

Foto: Pexels.com/Ilustracija

– od početka 2027. godine građanima višekoristiti! Nacionalna zabrana prodaje i uporabe odnosi se na sve, dok će samomoći rukovati vatrometom uz posebne dozvole. Odluku, koju su tražiledonio je kako biozljede, požare, stres životinja, zagađenje zraka i štete na imovini. Zbog razornih požara, i najveći balearski otok Mallorca zamjenjuje efekte vatrometa dronovima.”, navodi, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.Pojašnjava da je Udruga peticijom, koju je potpisalo oko, zatražilasve bučne pirotehnike za osobne potrebe, a koja je po snazi jednaka ili glasnija od već zabranjenih petardi i redenika. Predlažu iu dane kada sedopuštanje svjetlosne pirotehnike isključivo na dva sata oko ponoći u novogodišnjoj noći, kao i zabranu reklamiranja pirotehnike i njezine prodaje u trgovinama mješovitom robom. Traže i ograničavanje broja vatrometa u lokalnim zajednicama na tri godišnje i zabranu korištenja pirotehnike u blizini ustanova gdje bi mogla naštetiti ljudima ili životinjama.”, ističe Klopotan Kačavenda.Prema službenim podacima MUP-a, u Hrvatskoj su samo 2024. godine održana čakjavna vatrometa, prosječno više od jednoga svakoga dana u godini, i to najviše tijekom ljeta zbog turističkih zabava i privatnih proslava poput vjenčanja. „”, upozoravaju Prijatelji životinja.Podsjećaju na požar na vrhu Iličkog nebodera u Zagrebu, koji je izbio tijekom pripreme vatrometa te izazvao veliku uzbunu, onečišćenje zraka i zahtijevao opsežnu intervenciju vatrogasaca: „.”Sve više gradova u Hrvatskoj već se odriče vatrometa i okreće: laserskim projekcijama, videomapiranju, svjetlosnim instalacijama, dronovima i biorazgradivim konfetima. „”, poručuju Prijatelji životinja.