Nizozemska od 2027. potpuno zabranjuje vatromet: Prijatelji životinja traže da Hrvatska učini isto
13.11.2025. 8:16
Nizozemska je odlučila – od početka 2027. godine građanima više neće biti dopušteno koristiti vatromet! Nacionalna zabrana prodaje i uporabe odnosi se na sve privatne proslave, dok će samo profesionalci moći rukovati vatrometom uz posebne dozvole. Odluku, koju su tražile hitne službe, policija, vatrogasci i liječnici, nizozemski Senat donio je kako bi smanjio ozljede, požare, stres životinja, zagađenje zraka i štete na imovini. Zbog razornih požara, i najveći balearski otok Mallorca zamjenjuje efekte vatrometa dronovima.
„Ako je Nizozemska mogla donijeti ovakvu odluku, Hrvatska to može odmah preuzeti! Vrijeme je da uvedemo zabranu privatnih vatrometa i bučne pirotehnike, a konkretne prijedloge za izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja dostavili smo ljetos Ministarstvu unutarnjih poslova”, navodi Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.
Maksimalno tri vatrometa godišnje u lokalnim zajednicama
Pojašnjava da je Udruga peticijom, koju je potpisalo oko 40 000 građana, zatražila potpunu zabranu sve bučne pirotehnike za osobne potrebe, a koja je po snazi jednaka ili glasnija od već zabranjenih petardi i redenika. Predlažu i zabranu pucanja u dane kada se ništa ne slavi, dopuštanje svjetlosne pirotehnike isključivo na dva sata oko ponoći u novogodišnjoj noći, kao i zabranu reklamiranja pirotehnike i njezine prodaje u trgovinama mješovitom robom. Traže i ograničavanje broja vatrometa u lokalnim zajednicama na tri godišnje i zabranu korištenja pirotehnike u blizini ustanova gdje bi mogla naštetiti ljudima ili životinjama.
„Umjesto da naši građani, životinje i okoliš trpe posljedice bombardiranja čak pet dana kada se ništa ne slavi, od 27. prosinca do 1. siječnja, zakonskim izmjenama trebalo bi dopustiti atraktivne svjetlosne efekte samo dva sata slavlja na prijelazu godine”, ističe Klopotan Kačavenda.
594 javna vatrometa godišnje
Prema službenim podacima MUP-a, u Hrvatskoj su samo 2024. godine održana čak 594 prijavljena javna vatrometa, prosječno više od jednoga svakoga dana u godini, i to najviše tijekom ljeta zbog turističkih zabava i privatnih proslava poput vjenčanja. „Vatrometi i bučna pirotehnika uzrokuju šok, paniku i smrt brojnim životinjama. Ptice se zabijaju u prozore, psi i mačke bježe u panici, a divlje životinje istrčavaju na ceste i uzrokuju prometne nesreće. U proljeće vatrometi tjeraju ptice i male sisavce da napuste gnijezda ostavljajući mladunce da umru. Svi troškovi zbrinjavanja ranjenih životinja padaju na teret lokalnih proračuna i skloništa”, upozoravaju Prijatelji životinja.
Onečišćenje, požari i trošak za zajednicu
Podsjećaju na požar na vrhu Iličkog nebodera u Zagrebu, koji je izbio tijekom pripreme vatrometa te izazvao veliku uzbunu, onečišćenje zraka i zahtijevao opsežnu intervenciju vatrogasaca: „Taj incident pokazuje koliko su vatrometi opasni. Osim požara, oni ostavljaju toksične tragove u zraku, vodi i tlu, a onečišćuju i poljoprivredne kulture. Novac koji gradovi i općine ulažu u vatromete i sanaciju štete mogao bi se mnogo bolje iskoristiti – za zdravstvo, obrazovanje, pomoć građanima i humanitarne programe.”
Dronovi, laseri i svjetlosne projekcije za slavlje bez eksplozija
Sve više gradova u Hrvatskoj već se odriče vatrometa i okreće modernim, sigurnim i ekološkim alternativama: laserskim projekcijama, videomapiranju, svjetlosnim instalacijama, dronovima i biorazgradivim konfetima. „Naše slavlje ne smije drugima biti izvor straha i patnje. I turističke zajednice i privatne osobe mogu proslaviti važne događaje bez eksplozija i destruktivnih spektakala – uz svjetlosne efekte, glazbu i veselje. Vrijeme je da Hrvatska, poput Nizozemske i drugih europskih zemalja, zakonski ograniči uporabu pirotehnike i okrene se održivim i humanim rješenjima”, poručuju Prijatelji životinja.
Tekst: Prijatelji životinja
Foto: Pexels.com/Ilustracija
