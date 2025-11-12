Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU osječko baranjske u suradnji s policijskim službenicima PU zagrebačke i PU vukovarsko-srijemske, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su kriminalističko istraživanje nad više osoba s područja Osijeka, Belišća, Zagreba i Županje i utvrdili postojanje osnove sumnje da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 45-godišnjak iz Belišća okupio i povezao u zajedničko djelovanje 47-godišnjaka iz Županje, 28-godišnjaka iz Osijeka, 51-godišnjaka iz Osijeka, 52-godišnjaka iz Zagreba i više drugih osoba s područja Hrvatske i Slovenije, kako bi kontinuirano nabavljali, prevozili, skrivali, a potom dalje preprodavali kokain, izvijestili su iz policije.

Jučer su obavljene pretrage osoba, domova i drugih prostora te osobnih vozila kojima se koriste osumnjičenici. Osumnjičenici su 12. studenoga predani pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske, a kaznena prijava podnesena je USKOK-u.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




