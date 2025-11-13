Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: U nizinama unutrašnjosti, ponegdje u kotlinama gorskih predjela te na sjevernom Jadranu prijepodne mjestimice magla i niski oblaci, od sredine dana češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 11°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 11:30 do 14:00 sati - Josipa Jurja Strossmayera 272, 274/a, 278-316 par, Mlinska 2-48 par, 11-57 nep, Ulica Šándora Petöfia 109-111 nep

Višnjevac
od 8:30 do 11:30 sati - Matije Antuna Reljkovića 2-30 par

Tenja
od 8:30 do 11:30 sati - Ulica svete Ane 2, 2/a, 2/b, 4, 4/a, 6-10 par, 10/b, 12

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode
G.Č. Retfala
od 11:00 do 14:00 sati - Čvrsnička ulica (kbr. 100-106c), Jahorinska ulica, Sljemenska ulica (kbr. 17-53/2-52)

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [11.-15.11.2025.] [program]
- HNK u Osijeku: Dramska premijera "Zavičaj, zaborav"

Kino:
- Kino Urania [13.-19.11.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- 15. dani austrijske kulture u Osijeku [program, 2025.]
- Simpozij "Knjižnica kao treći prostor" [program, 2025.]
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Državni arhiv Osijek: Otvorenje izložbe "Medalja povodom 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva – natječaj, izrada i povijesni kontekst"



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031




