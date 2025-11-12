Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Jučer su policijski službenici u dva navrata tijekom granične kontrole, u suradnji s djelatnicima carine, u vozilima pronašli neprijavljeno oružje.

Oko 06,51 sati, na graničnom prijelazu Gunja, u osobnom automobilu registarskih oznaka Bosne i Hercegovine, pronađen je plinski pištolj s pripadajućim spremnikom koji je posjedovao 21-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Također, oko 13,50 sati, na graničnom prijelazu Tovarnik, u osobnom automobilu registarskih oznaka Sjeverne Makedonije, pronađeno je hladno oružje - drvena palica i nož, kod 42-godišnjeg državljanina Sjevere Makedonije. izvijestili su iz policije.

Oružje je privremeno oduzeto, a za počinjeni prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, 21-godišnjaku i 42-godišnjaku ponaosob su uručeni prekršajni nalozi s izrečenim novčanim kaznama, koje su platili.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


