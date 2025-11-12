neprijavljeno oružje

Gunja

plinski pištolj

Tovarnik,

drvena palica i nož

oduzeto

prekršajni nalozi

Jučer su policijski službenici u dva navrata tijekom granične kontrole, u suradnji s djelatnicima carine, u vozilima pronašliOko 06,51 sati, na graničnom prijelazu, u osobnom automobilu registarskih oznaka Bosne i Hercegovine, pronađen jes pripadajućim spremnikom koji je posjedovao 21-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Također, oko 13,50 sati, na graničnom prijelazuu osobnom automobilu registarskih oznaka Sjeverne Makedonije, pronađeno je hladno oružje -, kod 42-godišnjeg državljanina Sjevere Makedonije. izvijestili su iz policije.Oružje je privremeno, a za počinjeni prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, 21-godišnjaku i 42-godišnjaku ponaosob su uručenis izrečenim novčanim kaznama, koje su platili.