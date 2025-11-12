U Osijeku kreće gradnja 206 POS stanova: projekt vrijedan 28 milijuna eura
12.11.2025. 11:49
U Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine danas su potpisana tri ugovora kojima započinje realizacija projekta izgradnje višestambene zgrade u Osijeku vrijedne 28 milijuna eura, s ukupno 206 stambenih jedinica (na Vinkovačkoj, odnosno na križanju Dunavske i Vinkovačke). Projekt će se provoditi u okviru Programa društveno poticane stanogradnje (POS), s ciljem osiguravanja dostupnog i kvalitetnog stanovanja za građane Osijeka.
Svečanom potpisivanju ugovora nazočili su potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) Dragan Hristov, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, predstavnici izvođača radova KAMGRAD d.o.o., direktor Domagoj Kamenski i Goran Rogačević, i u ime voditelja projekta SUBNECTO d.o.o. direktorica dr. sc. Ivana Burcar Dunović.
„Iznimno mi je zadovoljstvo što smo danas imali priliku potpisati ugovore za izvođenje radova na izgradnji zapravo triju višestambenih zgrada s ukupno 206 stanova, povezanih podzemnom garažom. Ove stambene jedinice doprinijet će priuštivom stanovanju mladih obitelji na području grada Osijeka“, kazao je ministar Bačić.
Da je riječ o velikom iskoraku za grad, istaknuo je i ravnatelj APN-a Dragan Hristov.
„Potpisivanjem ova tri ugovora započinje izgradnja višestambenih zgrada na pet ili šest etaža, vrijednih 28 milijuna eura s PDV-om. Rok izgradnje je 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, a cijena po kvadratnom metru za kupce iznosit će 2.104 eura.“, kazao je ravnatelj Hristov.
Ugovor o međusobnim pravima i obvezama potpisan je između APN-a i Grada Osijeka, a uređuje suradnju u pogledu izgradnje građevine, uređenja komunalne infrastrukture i njezina priključenja. Ugovor definira i način sudjelovanja Grada Osijeka u financiranju projekta.
Na prijedlog gradonačelnika Ivana Radića, Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je odluku kojom će iz svojeg proračuna osigurati 3,5 milijuna eura bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta.
„Dodatno smo se obvezali snositi trošak priključka građevine na komunalnu infrastrukturu. To je jedan od najvećih projekata društveno poticane stanogradnje u Osijeku u posljednjih 30 godina, a prostire se na gotovo 13.000 četvornih metara. Siguran sam da će brojne obitelji upravo ondje pronaći svoj dom“, izjavio je gradonačelnik Radić.
Sufinanciranje Grada bilo je nužno da bi se projekt mogao realizirati, pojasnio je ministar Bačić.
„Da bi ovaj projekt bio izvediv u okviru postojećeg Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, maksimalan trošak za krajnjeg kupca može biti 2.104 eura po kvadratu. Svojim doprinosom Grad je omogućio da se stanovi izgrade i uvrste u sustav POS-a“, kazao je.
Drugi ugovor, Ugovor o građenju, sklopljen je između APN-a i tvrtke KAMGRAD d.d. i odnosi se na izvođenje radova na izgradnji predmetne nekretnine. Građevina će se izvoditi prema projektnoj dokumentaciji tvrtke V-V PROJEKT d.o.o. iz Splita i glavnog projektanta dipl.ing.arh. Ivana Vulića.
Treći ugovor, Ugovor o obavljanju poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje višestambene građevine POS-a, potpisan je između APN-a i tvrtke SUBNECTO d.o.o.
Važan investicijski projekt za Grad Osijek
Potpisivanjem ovih ugovora započinje važan investicijski projekt za Grad Osijek, kojim će se osigurati uvjeti za priuštivo, sigurno i kvalitetno stanovanje u okviru Programa društveno poticane stanogradnje i Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske.
„Uz ovaj projekt provodimo i druge mjere. Jedna od njih je novi program priuštivog najma stanova, a druga dodjela gradskog zemljišta na pravo građenja mladim obiteljima. Sve te mjere, uključujući i današnji projekt, doprinose razvoju priuštivog i društveno poticanog stanovanja u Osijeku“, rekao je gradonačelnik Radić.
Osnovni kriteriji za dobivanje stana u budućoj zgradi POS-a su da pojedinac nema riješeno stambeno pitanje i da je kreditno sposoban, jer je stan potrebno otplaćivati usprkos povoljnijim uvjetima.
„APN već raspolaže listom prvenstva s oko 50 zainteresiranih. Dužni smo ponuditi stanove i Ministarstvu hrvatskih branitelja - oko 80 stanova za zainteresirane korisnike - a imamo listu od oko 140 kandidata za najam. Ako ostane slobodnih stanova, raspisat ćemo drugi krug natječaja“, dodao je ravnatelj Hristov.
Ministar Bačić je istaknuo da ovakav stambeni kompleks dugo vremena nije izgrađen u Osijeku.
„On neće samo obogatiti vizuru grada, nego će omogućiti i priuštivije stanovanje našim sugrađanima. Polaganje kamena temeljca očekujemo za dvadesetak dana“, najavio je ministar Bačić.
Važni iskoraci u ostvarivanju priuštivog stanovanja
Podsjetimo i da je koncem listopada položen kamen temeljac za izgradnju višestambene zgrade s 35 stanova u Trogiru, vrijedne 5,5 milijuna eura, dok je prošlog tjedna položen kamen temeljac za POS-ovu zgradu sa 17 stanova u Novalji, vrijednu 2,6 milijuna eura.
„Nastavit ćemo s ovakvim projektima. APN već ima ishođene građevinske dozvole za gotovo 600 stanova diljem Hrvatske, a u pripremi su i dodatne zgrade za koje ćemo uskoro ishoditi dozvole. Nastavit ćemo s raspisivanjem javnih nabava za ostale stambene jedinice i lokacije u Hrvatskoj“, dodao je ministar Bačić i objasnio da su provedbu ovih projekata omogućile izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji iz travnja ove godine, kojima se reagiralo na rast cijena građevinskih radova i materijala.
Najavio je i da će na sutrašnjoj sjednici Vlade jedna od točaka biti Program priuštivog najma, kojim će se sufinancirati najam stanova za one građane koji na tržištu nisu ostvarili uvjete za priuštivo stanovanje.
„APN bi, u ime i za račun privatnih vlasnika, preuzimao prazne stanove koji bi se prema listi prvenstva dodjeljivali građanima u potrebi“, rekao je Bačić.
Zaključno, ministar Bačić istaknuo je da očekuje da će Zakon o najmu stanova, važan provedbeni akt Nacionalnog plana stambene politike, uskoro biti upućen u javno savjetovanje, zajedno s krovnim Zakonom o priuštivom stanovanju, koji bi trebao omogućiti bržu izgradnju novih stambenih jedinica diljem Hrvatske.
Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Grad Osijek
Svečanom potpisivanju ugovora nazočili su potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) Dragan Hristov, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, predstavnici izvođača radova KAMGRAD d.o.o., direktor Domagoj Kamenski i Goran Rogačević, i u ime voditelja projekta SUBNECTO d.o.o. direktorica dr. sc. Ivana Burcar Dunović.
„Iznimno mi je zadovoljstvo što smo danas imali priliku potpisati ugovore za izvođenje radova na izgradnji zapravo triju višestambenih zgrada s ukupno 206 stanova, povezanih podzemnom garažom. Ove stambene jedinice doprinijet će priuštivom stanovanju mladih obitelji na području grada Osijeka“, kazao je ministar Bačić.
Da je riječ o velikom iskoraku za grad, istaknuo je i ravnatelj APN-a Dragan Hristov.
„Potpisivanjem ova tri ugovora započinje izgradnja višestambenih zgrada na pet ili šest etaža, vrijednih 28 milijuna eura s PDV-om. Rok izgradnje je 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, a cijena po kvadratnom metru za kupce iznosit će 2.104 eura.“, kazao je ravnatelj Hristov.
Ugovor o međusobnim pravima i obvezama potpisan je između APN-a i Grada Osijeka, a uređuje suradnju u pogledu izgradnje građevine, uređenja komunalne infrastrukture i njezina priključenja. Ugovor definira i način sudjelovanja Grada Osijeka u financiranju projekta.
Na prijedlog gradonačelnika Ivana Radića, Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je odluku kojom će iz svojeg proračuna osigurati 3,5 milijuna eura bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta.
„Dodatno smo se obvezali snositi trošak priključka građevine na komunalnu infrastrukturu. To je jedan od najvećih projekata društveno poticane stanogradnje u Osijeku u posljednjih 30 godina, a prostire se na gotovo 13.000 četvornih metara. Siguran sam da će brojne obitelji upravo ondje pronaći svoj dom“, izjavio je gradonačelnik Radić.
Sufinanciranje Grada bilo je nužno da bi se projekt mogao realizirati, pojasnio je ministar Bačić.
„Da bi ovaj projekt bio izvediv u okviru postojećeg Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, maksimalan trošak za krajnjeg kupca može biti 2.104 eura po kvadratu. Svojim doprinosom Grad je omogućio da se stanovi izgrade i uvrste u sustav POS-a“, kazao je.
Drugi ugovor, Ugovor o građenju, sklopljen je između APN-a i tvrtke KAMGRAD d.d. i odnosi se na izvođenje radova na izgradnji predmetne nekretnine. Građevina će se izvoditi prema projektnoj dokumentaciji tvrtke V-V PROJEKT d.o.o. iz Splita i glavnog projektanta dipl.ing.arh. Ivana Vulića.
Treći ugovor, Ugovor o obavljanju poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje višestambene građevine POS-a, potpisan je između APN-a i tvrtke SUBNECTO d.o.o.
Važan investicijski projekt za Grad Osijek
Potpisivanjem ovih ugovora započinje važan investicijski projekt za Grad Osijek, kojim će se osigurati uvjeti za priuštivo, sigurno i kvalitetno stanovanje u okviru Programa društveno poticane stanogradnje i Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske.
„Uz ovaj projekt provodimo i druge mjere. Jedna od njih je novi program priuštivog najma stanova, a druga dodjela gradskog zemljišta na pravo građenja mladim obiteljima. Sve te mjere, uključujući i današnji projekt, doprinose razvoju priuštivog i društveno poticanog stanovanja u Osijeku“, rekao je gradonačelnik Radić.
Osnovni kriteriji za dobivanje stana u budućoj zgradi POS-a su da pojedinac nema riješeno stambeno pitanje i da je kreditno sposoban, jer je stan potrebno otplaćivati usprkos povoljnijim uvjetima.
„APN već raspolaže listom prvenstva s oko 50 zainteresiranih. Dužni smo ponuditi stanove i Ministarstvu hrvatskih branitelja - oko 80 stanova za zainteresirane korisnike - a imamo listu od oko 140 kandidata za najam. Ako ostane slobodnih stanova, raspisat ćemo drugi krug natječaja“, dodao je ravnatelj Hristov.
Ministar Bačić je istaknuo da ovakav stambeni kompleks dugo vremena nije izgrađen u Osijeku.
„On neće samo obogatiti vizuru grada, nego će omogućiti i priuštivije stanovanje našim sugrađanima. Polaganje kamena temeljca očekujemo za dvadesetak dana“, najavio je ministar Bačić.
Važni iskoraci u ostvarivanju priuštivog stanovanja
Podsjetimo i da je koncem listopada položen kamen temeljac za izgradnju višestambene zgrade s 35 stanova u Trogiru, vrijedne 5,5 milijuna eura, dok je prošlog tjedna položen kamen temeljac za POS-ovu zgradu sa 17 stanova u Novalji, vrijednu 2,6 milijuna eura.
„Nastavit ćemo s ovakvim projektima. APN već ima ishođene građevinske dozvole za gotovo 600 stanova diljem Hrvatske, a u pripremi su i dodatne zgrade za koje ćemo uskoro ishoditi dozvole. Nastavit ćemo s raspisivanjem javnih nabava za ostale stambene jedinice i lokacije u Hrvatskoj“, dodao je ministar Bačić i objasnio da su provedbu ovih projekata omogućile izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji iz travnja ove godine, kojima se reagiralo na rast cijena građevinskih radova i materijala.
Najavio je i da će na sutrašnjoj sjednici Vlade jedna od točaka biti Program priuštivog najma, kojim će se sufinancirati najam stanova za one građane koji na tržištu nisu ostvarili uvjete za priuštivo stanovanje.
„APN bi, u ime i za račun privatnih vlasnika, preuzimao prazne stanove koji bi se prema listi prvenstva dodjeljivali građanima u potrebi“, rekao je Bačić.
Zaključno, ministar Bačić istaknuo je da očekuje da će Zakon o najmu stanova, važan provedbeni akt Nacionalnog plana stambene politike, uskoro biti upućen u javno savjetovanje, zajedno s krovnim Zakonom o priuštivom stanovanju, koji bi trebao omogućiti bržu izgradnju novih stambenih jedinica diljem Hrvatske.
Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Grad Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)