Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Grad Osijek

danas su potpisanakojima započinje realizacija projektavrijedne, s ukupno(na Vinkovačkoj, odnosno na križanju Dunavske i Vinkovačke). Projekt će se provoditi u okviru Programa društveno poticane stanogradnje (POS), s ciljem osiguravanja dostupnog i kvalitetnog stanovanja za građane Osijeka.Svečanom potpisivanju ugovora nazočili su potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), gradonačelnik Osijeka, predstavnici izvođača radova KAMGRAD d.o.o., direktor, i u ime voditelja projekta SUBNECTO d.o.o. direktorica dr. sc.“, kazao je ministar Bačić.Da je riječ o velikom iskoraku za grad, istaknuo je i ravnatelj APN-a Dragan Hristov.“, kazao je ravnatelj Hristov.Ugovor o međusobnim pravima i obvezama potpisan je između, a uređuje suradnju u pogledu. Ugovor definira i način sudjelovanja Grada Osijeka u financiranju projekta.Na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je odluku kojom će iz svojeg proračuna osiguratibespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta.“, izjavio je gradonačelnik Radić., pojasnio je ministar Bačić.“, kazao je.Drugi ugovor, Ugovor o građenju, sklopljen je izmeđui odnosi se na izvođenje radova na izgradnji predmetne nekretnine. Građevina će se izvoditi prema projektnoj dokumentaciji tvrtkeiz Splita i glavnog projektanta dipl.ing.arh.Treći ugovor, Ugovor o obavljanju poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje, potpisan je izmeđud.o.o.Potpisivanjem ovih ugovora započinjeza Grad Osijek, kojim će se osigurati uvjeti za priuštivo, sigurno i kvalitetno stanovanje u okviru Programa društveno poticane stanogradnje i Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske.“, rekao je gradonačelnik Radić.Osnovni kriteriji za dobivanje stana u budućoj zgradi POS-a su da pojedinac nema riješeno stambeno pitanje i da je kreditno sposoban, jer je stan potrebno otplaćivati usprkos povoljnijim uvjetima.“, dodao je ravnatelj Hristov.Ministar Bačić je istaknuo da ovakav stambeni kompleks dugo vremena nije izgrađen u Osijeku.“, najavio je ministar Bačić.Podsjetimo i da je koncem listopada položen kamen temeljac za izgradnju višestambene zgrade ​s 35 stanova u Trogiru, vrijedne 5,5 milijuna eura, dok je prošlog tjedna položen kamen temeljac za POS-ovu zgradu sa 17 stanova u Novalji, vrijednu 2,6 milijuna eura.“, dodao je ministar Bačić i objasnio da su provedbu ovih projekata omogućile izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji iz travnja ove godine, kojima se reagiralo na rast cijena građevinskih radova i materijala.Najavio je i da će na sutrašnjoj sjednici Vlade jedna od točaka biti, kojim će se sufinancirati najam stanova za one građane koji na tržištu nisu ostvarili uvjete za priuštivo stanovanje.“, rekao je Bačić.Zaključno, ministar Bačić istaknuo je da očekuje da će Zakon o najmu stanova, važan provedbeni akt Nacionalnog plana stambene politike, uskoro biti upućen u javno savjetovanje, zajedno s krovnim Zakonom o priuštivom stanovanju, koji bi trebao omogućiti bržu izgradnju novih stambenih jedinica diljem Hrvatske.