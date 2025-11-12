Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Od ponoći 11. studenog do šest sati ujutro 12. studenog policija je na području cijele PU osječko-baranjske provela pojačane mjere s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu na prometnicama Osječko-baranjske županije, a povodom proslave „Martinja“.

Tijekom nadzora prometa ukupno je utvrđeno 68 prekršaja, od kojih je osam alkohola, 21 prekoračenje brzine kretanja vozila, osam nekorištenja sigurnosnog pojasa, četiri nepropisnog korištenja mobitela, jedno upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, četiri upravljanja neregistriranim vozilom i 22 ostala prekršaja.

Najveća prisutnost alkohola tijekom provođenja pojačanih mjera za ''Martinje'' utvrđena je 12. studenog u 05.50 sati u Beljevini, kada je u nadzoru prometa zatečen 36-godišnji vozač bicikla, kojem je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,94 promila.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




