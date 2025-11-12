PU osječko-baranjske

pojačane mjere

Martinja

68 prekršaja

36-godišnji vozač bicikla

1,94 promila

Od ponoći 11. studenog do šest sati ujutro 12. studenog policija je na području cijeleprovelas ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu na prometnicama Osječko-baranjske županije, a povodom proslave „“.Tijekom nadzora prometa ukupno je utvrđeno, od kojih je osam alkohola, 21 prekoračenje brzine kretanja vozila, osam nekorištenja sigurnosnog pojasa, četiri nepropisnog korištenja mobitela, jedno upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, četiri upravljanja neregistriranim vozilom i 22 ostala prekršaja.Najveća prisutnost alkohola tijekom provođenja pojačanih mjera za ''Martinje'' utvrđena je 12. studenog u 05.50 sati u Beljevini, kada je u nadzoru prometa zatečen, kojem je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od