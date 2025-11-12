Pao na granici! Srbin pokušao unijeti 180.000 tableta u Hrvatsku!
12.11.2025. 10:59
Carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar i policijski službenici PGP Bajakovo na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su nezakonit unos 180.000 komada tableta koje se nalaze na popisu droga. Na osnovu RTG snimke izvršen je pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Srbije te su uz deklariranu robu (odjevni predmeti), pronađene i neprijavljene tablete Bensedin i Ksalol, izvijestili su iz Carinske uprave.
Policijski službenici PU Vukovarsko-srijemske preuzeli su vozača na daljnje postupanje te će protiv istog nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.
Foto: Carinska uprava
