Carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar i policijski službenici PGP Bajakovo

180.000 komada tableta

Republike Srbije

Bensedin i Ksalol

Policijski službenici PU Vukovarsko-srijemske

kaznenu prijavu

na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su nezakonit unoskoje se nalaze na popisu droga. Na osnovu RTG snimke izvršen je pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljaninte su uz deklariranu robu (odjevni predmeti), pronađene i neprijavljene tablete, izvijestili su iz Carinske uprave.preuzeli su vozača na daljnje postupanje te će protiv istog nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu podnijetizbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.