Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar i policijski službenici PGP Bajakovo na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su nezakonit unos 180.000 komada tableta koje se nalaze na popisu droga. Na osnovu RTG snimke izvršen je pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Srbije te su uz deklariranu robu (odjevni predmeti), pronađene i neprijavljene tablete Bensedin i Ksalol, izvijestili su iz Carinske uprave.

Policijski službenici PU Vukovarsko-srijemske preuzeli su vozača na daljnje postupanje te će protiv istog nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.


Foto: Carinska uprava


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Maine Coon / Mejn ...
Maine Coon / Mejn Kun ...
Pomeranac prelepo ...
Prodajem musko stene p...
Vidoviti Emanuel...
Vidoviti Emanuel, tali...
Tražim suradnike...
Tražim suradnike koji ...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:274

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa