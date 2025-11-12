Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske

Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu (HAPIH)

6. izdanje Jesenske škole IPA-e

Ponosni smo što su ovih dana Osijek i Slavonija ponovno središnje mjesto transfera znanja i iskustva, ne samo na nacionalnoj, nego i regionalnoj razini, a HAPIH prepoznat kao pouzdan partner

Hrvoje Hefer

Vjerujemo da će znanja stečena na ovoj školi osnažiti rad sudionika u njihovim matičnim institucijama i u konačnici olakšati njihov put u Europsku uniju i prijeko potreban zahtjevan proces usklađivanja

Jačanje kapaciteta IPA zemalja u području upravljanja podacima o prehrambenim navikama te procjene rizika u području biljnog zdravstva

Od svog početka, 2019. godine, Jesenska škola postala je temelj zajedničkih napora EFSA-e i HAPIH-a u podršci razvoju jakih, znanstveno utemeljenih sustava sigurnosti hrane u zemljama korisnicama IPA pretpristupnih programa. Poticanjem razmjene znanja, izgradnjom tehničkih kapaciteta i poticanjem usklađivanja sa standardima EU-a, program pomaže u pripremi nacionalnih nadležnih tijela za uspješniju integraciju unutar europskog okvira za sigurnost hrane

Victoria Villamar

Sveučilišta u Padovi i Vijeća za istraživanja u poljoprivredi i analizu poljoprivrednog gospodarstva (CREA)

Tijekom ovih godina, IPA Jesenska škola je postala živa platforma za suradnju, profesionalno umrežavanje i razmjenu najboljih praksi. Nadovezujući se na ovo snažno nasljeđe, izdanje za 2025. godinu usmjerava se na unapređenje vještina i kompetencija stručnjaka iz nadležnih tijela koji rade u područjima procjene rizika za zdravlje bilja i podataka o prehrambenim navikama. Program kombinira teorijsko učenje s praktičnim vježbama i interaktivnim raspravama, nudeći sudionicima priliku da primijene svoje znanje u praktičnim, stvarnim kontekstima

Sudionici izpolaznici su dvodnevnog programa u organizaciji Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u suradnji su Osijeku pokreće, vodeće inicijative za osposobljavanje usmjerene na jačanje nacionalnih kapaciteta u procjeni rizika i komunikaciji o rizicima među stručnjacima iz zemalja u pretpristupnom razdoblju.“, naglašava ravnatelj HAPIH-ate ističe kako Hrvatska, kao još uvijek najmlađa članica Europske unije, raspolaže dragocjenim iskustvima iz procesa pristupanja i prilagodbe europskim standardima.“, zaključio je ravnatelj Hefer.Ovogodišnje izdanje, pod nazivom „“, okuplja gotovo 30 sudionika iz pretpristupnih zemalja -“, rekla je, voditeljica Odjela za suradnju i vanjske odnose pri Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) otvarajući Jesensku školu. Podsjetila je kako su prethodna izdanja Jesenske škole istraživala ključne teme poput načela procjene rizika sigurnosti hrane, učinkovitih komunikacijskih strategija i edukacije nove generacije stručnjaka za procjenu rizika u cijeloj regiji.Tijekom dvodnevnog programa, stručnjaci iz EFSA-e i HAPIH-a te gostujući predavači sapodijelit će svoja znanja i iskustva sa sudionicima kroz interaktivne radionice.,“ pojašnjava Villamar te zaključuje kako kroz kontinuirani uspjeh IPA Jesenske škole, EFSA i HAPIH ponovno potvrđuju svoju zajedničku predanost osnaživanju korisnika IPA-e na njihovom putu prema integraciji u EU jačanjem stručnosti, promicanjem suradnje i podrškom razvoju otpornih, za budućnost spremnih sustava sigurnosti hrane i zdravlja bilja u cijeloj regiji. Jesenska škola predstavlja dugoročnu inicijativu i primjer uspješne partnerske suradnje između EFSA-e i HAPIH-a, ostvarene u okviru pretpristupnog programa Europske unije 2023.–2026. (IPA III), koji financira Europska komisija.