Osijek i ove godine regionalno središte prijenosa znanja u području sigurnosti hrane i biljnog zdravstva
12.11.2025. 10:17
Sudionici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske polaznici su dvodnevnog programa u organizaciji Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u Osijeku pokreće 6. izdanje Jesenske škole IPA-e, vodeće inicijative za osposobljavanje usmjerene na jačanje nacionalnih kapaciteta u procjeni rizika i komunikaciji o rizicima među stručnjacima iz zemalja u pretpristupnom razdoblju.
„Ponosni smo što su ovih dana Osijek i Slavonija ponovno središnje mjesto transfera znanja i iskustva, ne samo na nacionalnoj, nego i regionalnoj razini, a HAPIH prepoznat kao pouzdan partner“, naglašava ravnatelj HAPIH-a Hrvoje Hefer te ističe kako Hrvatska, kao još uvijek najmlađa članica Europske unije, raspolaže dragocjenim iskustvima iz procesa pristupanja i prilagodbe europskim standardima.
„Vjerujemo da će znanja stečena na ovoj školi osnažiti rad sudionika u njihovim matičnim institucijama i u konačnici olakšati njihov put u Europsku uniju i prijeko potreban zahtjevan proces usklađivanja“, zaključio je ravnatelj Hefer.
Ovogodišnje izdanje, pod nazivom „Jačanje kapaciteta IPA zemalja u području upravljanja podacima o prehrambenim navikama te procjene rizika u području biljnog zdravstva“, okuplja gotovo 30 sudionika iz pretpristupnih zemalja - Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske.
„Od svog početka, 2019. godine, Jesenska škola postala je temelj zajedničkih napora EFSA-e i HAPIH-a u podršci razvoju jakih, znanstveno utemeljenih sustava sigurnosti hrane u zemljama korisnicama IPA pretpristupnih programa. Poticanjem razmjene znanja, izgradnjom tehničkih kapaciteta i poticanjem usklađivanja sa standardima EU-a, program pomaže u pripremi nacionalnih nadležnih tijela za uspješniju integraciju unutar europskog okvira za sigurnost hrane“, rekla je Victoria Villamar, voditeljica Odjela za suradnju i vanjske odnose pri Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) otvarajući Jesensku školu. Podsjetila je kako su prethodna izdanja Jesenske škole istraživala ključne teme poput načela procjene rizika sigurnosti hrane, učinkovitih komunikacijskih strategija i edukacije nove generacije stručnjaka za procjenu rizika u cijeloj regiji.
Tijekom dvodnevnog programa, stručnjaci iz EFSA-e i HAPIH-a te gostujući predavači sa Sveučilišta u Padovi i Vijeća za istraživanja u poljoprivredi i analizu poljoprivrednog gospodarstva (CREA) podijelit će svoja znanja i iskustva sa sudionicima kroz interaktivne radionice.
„Tijekom ovih godina, IPA Jesenska škola je postala živa platforma za suradnju, profesionalno umrežavanje i razmjenu najboljih praksi. Nadovezujući se na ovo snažno nasljeđe, izdanje za 2025. godinu usmjerava se na unapređenje vještina i kompetencija stručnjaka iz nadležnih tijela koji rade u područjima procjene rizika za zdravlje bilja i podataka o prehrambenim navikama. Program kombinira teorijsko učenje s praktičnim vježbama i interaktivnim raspravama, nudeći sudionicima priliku da primijene svoje znanje u praktičnim, stvarnim kontekstima,“ pojašnjava Villamar te zaključuje kako kroz kontinuirani uspjeh IPA Jesenske škole, EFSA i HAPIH ponovno potvrđuju svoju zajedničku predanost osnaživanju korisnika IPA-e na njihovom putu prema integraciji u EU jačanjem stručnosti, promicanjem suradnje i podrškom razvoju otpornih, za budućnost spremnih sustava sigurnosti hrane i zdravlja bilja u cijeloj regiji. Jesenska škola predstavlja dugoročnu inicijativu i primjer uspješne partnerske suradnje između EFSA-e i HAPIH-a, ostvarene u okviru pretpristupnog programa Europske unije 2023.–2026. (IPA III), koji financira Europska komisija.
Tekst i foto: Hapih
